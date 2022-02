OPPO Watch Free w Europie – znamy cenę

OPPO Watch Free został oficjalnie zaprezentowany w Chinach 27 września 2021 roku, czyli już pięć miesięcy temu. Producent zapowiedział go na europejskim rynku dopiero teraz. Wiemy już, ile trzeba będzie za niego zapłacić w Europie.

OPPO Watch Free oficjalnie zapowiedziany w Europie. Od kiedy będzie dostępny?

Smartwatch wyposażony jest w ekran AMOLED o przekątnej 1,64 cala i rozdzielczości 280×456 pikseli (326 ppi) który wyświetla 16,7 mln kolorów i zapewnia pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 w 100%. Wyświetlacz został pokryty odpornym na zarysowania szkłem 2.5D.

Watch Free (źródło: OPPO)

Obudowa OPPO Watch Free ma wymiary 46×29,7×10,6 mm i waży 20,9 gramów (a wraz z silikonowym paskiem o szerokości 19 mm – 32,6 gramów). Producent przygotował dwie wersje kolorystyczne: kremowo-złotą (Vanilla) i czarną (Black). Smartwatch nie ma żadnych przycisków na obudowie – użytkownik może korzystać z wszystkich funkcji urządzenia za pośrednictwem jego wyświetlacza.

Ciekawostką jest funkcja, która polega na wykonaniu smartfonem zdjęcia swojego ubrania, by sztuczna inteligencja stworzyła pasującą do Ootd (ang. outfit of the day, pol. strój dnia) tapetę dla smartwatcha. Ponadto użytkownik dostanie do dyspozycji bibliotekę ponad 40 dynamicznych tarczy.

Oczywiście OPPO Watch Free potrafi też monitorować aktywność fizyczną, w tym jest w stanie rozpoznać cztery rodzaje ćwiczeń i automatycznie uruchomić dedykowany im tryb (bieganie, chodzenie, maszyna do wiosłowania i maszyna eliptyczna). Ogólnie smartwatch oferuje ponad 100 trybów treningowych. Z OPPO Watch Free na nadgarstku można również pływać, ponieważ smartwatch jest odporny do 5 ATM.

Producent mocno podkreśla też, że urządzenie pozwala uzyskać lepszy sen, ponieważ przypomina, aby położyć się o właściwej porze, a gdy użytkownik już uśnie, drobiazgowo śledzi jego sen, w tym poziom SpO2 i tętno. Na drugi dzień przedstawia natomiast analizę snu wraz z wskazówkami, jak można poprawić jego jakość. Co ciekawe, urządzenie jest w stanie wykryć nawet chrapanie i problemy z oddychaniem.

Watch Free (źródło: OPPO)

Ponadto OPPO Watch Free oferuje m.in. aplikację pogody, funkcję Znajdź telefon i możliwość sterowania odtwarzaczem muzyki w sparowanym urządzeniu oraz przekazywanie powiadomień o połączeniach, wiadomościach i nowych zdarzeniach w aplikacjach. Według deklaracji producenta, akumulator w smartwatchu zapewni 14 dni pracy, a 5-minutowe ładowanie zapewni zapas energii na cały dzień działania.

Cena OPPO Watch Free w Europie została ustalona na 99 euro, co jest równowartością ~460 złotych. W Wielkiej Brytanii smartwatch będzie zaś kosztował 89 funtów (~490 złotych), gdzie jego sprzedaż rozpocznie się 24 marca 2022 roku.