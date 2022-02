Lenovo zepsuło niespodziankę. Nie chce nas zaskoczyć?

Takie coś nie zdarza się często. Z jakiegoś powodu Lenovo postanowiło ujawnić pełną specyfikację tabletu dla graczy Legion Y700 i gamingowego smartfona Legion Y90 jeszcze przed ich oficjalną premierą, którą zaplanowano dopiero (już) na 28 lutego 2022 roku.

Lenovo ujawniło pełną specyfikację Legion Y700 i Legion Y90

Producent niespecjalnie chce ukryć przed naszymi ciekawskimi oczami design i specyfikację tabletu Lenovo Legion Y700. Już kilka dni temu, za jego sprawą, poznaliśmy część parametrów tego urządzenia, a teraz można powiedzieć, że nie ma ono przed nami żadnych tajemnic. Firma ujawniła bowiem listę najważniejszych elementów wyposażenia gamingowego tabletu.

Lenovo Legion Y700 (źródło: Digital Chat Station Weibo)

Jeszcze przed oficjalną premierą, którą – przypominam – zaplanowano na 28 lutego 2022 roku, dowiedzieliśmy się, że na pokładzie Legion Y700 znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 870 3,2 GHz, od 8 GB do 12 GB RAM LPDDR5 RAM i od 128 GB do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1, a także komora parowa o wielkości 8500 mm2 i system rozpraszania ciepła o łącznej powierzchni 45337,7 mm2.

Ponadto lista parametrów Lenovo Legion Y700 obejmować będzie również m.in. 8,8-calowy ekran LCD o rozdzielczości 2560×1600 pikseli (343 ppi) i jasności 500 nitów z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i śledzenia dotyku z prędkością 240 Hz oraz technologią Dolby Vision.

Do tego tablet zaoferuje głośniki stereo JBL, aparaty 13 Mpix na tyle i 8 Mpix na przodzie, Bluetooth 5.1 i WiFi 6, slot na kartę microSD i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz port USB 3.1 Gen 2 Type C z obsługą USB OTG. Lenovo Legion Y700 zasili akumulator o pojemności 6550 mAh ze wsparciem dla ładowania 45 W (zasilacz 50 W w zestawie), a całość będzie miała wymiary 207,1×128,1×7,9 mm.

Kolejną nowością, która zadebiutuje oficjalnie już 28 lutego 2022 roku, będzie smartfon Lenovo Legion Y90 z procesorem Snapdragon 8 Gen 1 3,0 GHz, od 12 GB do 18 GB RAM i od 256 GB do 512 GB pamięci flash typu UFS 3.1. Co więcej, na rynku pojawi się również wersja z dyskiem SSD o pojemności 128 GB (w topowej konfiguracji 18 GB RAM + 512 GB UFS). Temperaturę urządzenia utrzyma w ryzach system rozpraszania ciepła z komorą parową o powierzchni 3520 mm2.

Lenovo Legion Y90 (źródło: Lenovo)

Lenovo Legion Y90 otrzyma też 6,9-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 2460×1080 pikseli (388 ppi) i jasności 1300 nitów z Dolby Vision i obsługą HDR10+ oraz funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz i śledzenia dotyku z prędkością 720 Hz, co ma zapewnić czas reakcji na poziomie 3,4 ms.

Do tego na pokładzie Lenovo Legion Y90 znajdą się trzy aparaty (16 Mpix na przodzie, 64 Mpix + 13 Mpix na tyle), superliniowe głośniki 1.48cc z Dolby Atmos, a także dwukomorowy akumulator o pojemności 5600 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 68 W (zasilacz 68 W w zestawie). Co więcej, smartfon ma mieć też dwa porty USB-C.