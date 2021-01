Poznaliśmy polską cenę Galaxy A02s. Nie będzie miał łatwego życia na rynku

Samsung oficjalnie zaanonsował Galaxy A02s już pod koniec listopada 2020 roku, ale jednocześnie zapowiedział, że smartfon trafi do sprzedaży w Polsce dopiero w lutym br. My jednak już teraz poznaliśmy jego cenę.

Cena Samsung Galaxy A02s w Polsce

Polski oddział Samsunga, ze znanych tylko sobie powodów, nigdy nie ujawnia cen swoich nowych smartfonów, dopóki te nie trafią do sprzedaży. Wyjątkiem są flagowce, których przedsprzedaż rozpoczyna się od razu po oficjalnej prezentacji, ale Galaxy A02s bardzo daleko do takiego miana.

źródło: Samsung

Samsung Galaxy A02s został jednak zaanonsowany w tym samym czasie nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że w Europie ma kosztować 149 euro, co przy obecnym kursie euro jest równowartością ~680 złotych.

Teraz również cena Galaxy A02s w Polsce nie jest tajemnicą, ponieważ smartfon pojawił się w zaktualizowanym cenniku sieci Plus, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że powinien kosztować w sklepach 699 złotych. Z takiego samego poziomu startował w kraju nad Wisłą także bardzo podobny pod względem specyfikacji Galaxy M11 (aktualnie można go kupić za 599 złotych).

Co zaoferuje Samsung Galaxy A02s?

Już samo oznaczenie jasno powinno sugerować, ze smartfonem jakiej klasy ma do czynienia klient, bo jeśli chodzi o design, to nawet nie wygląda on aż tak mocno budżetowo (można go zobaczyć „na żywo” na filmach na YouTube – naprawdę jest nieźle zaprojektowany).

źródło: Samsung

Specyfikacja Galaxy A02s jest jednak dość uboga, że się tak wyrażę. Smartfon ma na pokładzie co prawda duży wyświetlacz, bo o przekątnej aż 6,5 cala, ale jednocześnie jest to matryca TFT (nie AMOLED) o rozdzielczości zaledwie HD+. W środku znajduje się zaś m.in. procesor Qualcomm Snapdragon 450 1,8 GHz wraz z 3 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej, którą można wzbogacić kartą microSD (do 1 TB).

Ponadto smartfon oferuje aparat o rozdzielczości 5 Mpix na przodzie i trzy na tyle (główny 13 Mpix oraz dwa 2 Mpix do zdjęć makro i wykrywania głębi), a także akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania 15 W po kablu (zasilacz znajdzie się w zestawie sprzedażowym).

Samsung nic nie wspomniał natomiast o module NFC i czytniku linii papilarnych (co zapewne nie jest przypadkiem). To, w połączeniu z brakiem aparatu z obiektywem ultraszerokokątnym sprawia, że Samsung Galaxy A02s zdecydowanie przegrywa z aktualnie tańszym Galaxy M11, który ma to wszystko, co przed chwilą zostało wymienione, a do tego też aparat 8 Mpix na przodzie.

Na dodatek groźnym konkurentem wydaje się POCO M3, więc zapowiada się na to, że nowy smartfon Samsunga nie będzie miał łatwego życia na polskim rynku.