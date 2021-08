Galaxy A12 Nacho brzmi smacznie, ale to nie smakowity kąsek

Nazwa najnowszego smartfona marki Samsung brzmi smakowicie, ponieważ kojarzy się z uwielbianym przez setki milionów osób na całym świecie przysmakiem. W przeciwieństwie jednak do niego, Samsung Galaxy A12 Nacho nie będzie smakowitym kąskiem dla większości klientów, ponieważ to propozycja dla raczej mniej wymagających użytkowników.

To typowo budżetowa propozycja, aczkolwiek jej specyfikacja mimo wszystko może być wystarczająca dla osób o mniejszych wymaganiach. Smartfon nie zawodzi bowiem w najważniejszych dla większości użytkowników aspektach.

Specyfikacja Galaxy A12 Nacho

Smartfon oferuje duży wyświetlacz (PLS TFT LCD), bo o przekątnej 6,5 cala, ale jednocześnie też rozdzielczości zaledwie HD+, co z miejsca skreśli go w oczach dużej części klientów. Specyfikacja Galaxy A12 Nacho obejmuje też akumulator o dużej pojemności – 5000 mAh, który można ładować z mocą 15 W za pomocą dołączonej do zestawu sprzedażowego ładowarki.

źródło: Samsung

Właściciele Galaxy A12 Nacho otrzymają również do dyspozycji aparat główny o rozdzielczości 48 Mpix (f/2.0), obok którego znajduje się 5 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 123° oraz dwa 2 Mpix (f/2.4) „oczka”, do zdjęć makro i pomiaru głębi. Na przodzie umieszczono natomiast 8 Mpix matrycę do selfie i rozmów wideo.

Ponadto specyfikacja Galaxy A12 Nacho obejmuje procesor Exynos 850 oraz od 3 GB do 4 GB RAM i od 32 GB do 128 GB pamięci wbudowanej, którą naturalnie można rozszerzyć przy pomocy karty microSD o pojemności nawet 1 TB. Całość ma wymiary 164×75,8×8,9 mm i waży 205 gramów oraz pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem One UI 3.1.

Na koniec warto jeszcze wspomnieć, że model ten oferuje także moduły Bluetooth 5.0 i NFC, dual SIM (2x nano SIM), port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Galaxy A12 Nacho jest dostępny na rynku w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej i czerwonej. Jego obudowa jest wykonana z tworzywa sztucznego.

Cena Galaxy A12 Nacho

Cena Galaxy A12 Nacho zaczyna się w Rosji od 11990 rubli (równowartość ~630 złotych) za wersję z 32 GB pamięci wbudowanej. Wariant z 64 GB przestrzenią na pliki kosztuje w tym kraju 13990 rubli (~740 złotych). Na stronie producenta wymieniona jest jeszcze konfiguracja ze 128 GB pamięci wewnętrznej, lecz jej cena nie została podana.