Ma miliard użytkowników. Wreszcie nauczył się języka polskiego

To prawda – trochę przyszło nam na to czekać, ale w końcu to mamy. Grupa Meta oficjalnie ogłosiła, że jej asystent AI nauczył się języka polskiego. Zrozumie więc, co do niego piszesz, a także odpowie w Twoim ojczystym języku.

Asystent Meta AI nauczył się języka polskiego. Co potrafi ten asystent?

Udostępnienie asystenta Meta AI w Polsce miało miejsce w marcu 2025 roku. Od tego czasu z jego pomocy można korzystać w poszczególnych aplikacjach i usługach amerykańskiego giganta, począwszy od samego Facebooka, przez Whatsapp i Messenger, aż po Instagram. Poza tym, od paru dni dostępna jest także samodzielna aplikacja Meta AI. Do tej pory jednak asystent nie radził sobie z językiem polskim. Teraz to się zmienia.

To dobra wiadomość, bo zintegrowany z innymi aplikacjami asystent Meta AI potrafi przede wszystkim odpowiadać na najrozmaitsze pytania – poszukuje informacji w sieci i przekazuje, co znalazł. Jest także w stanie tłumaczyć teksty na różne języki (w tym także z polskiego i na polski). Do tego może pomagać w uporządkowywaniu informacji oraz planowaniu. Poza tym generuje pomysły i treści tekstowe.

Screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl

Osobna aplikacja Meta AI umożliwia w dodatku generowanie treści multimedialnych. Pozwala na tworzenie zarówno obrazów, jak i krótkich materiałów wideo. Klipy można także remiksować, na przykład poprzez nakładanie rozmaitych efektów.

Źródło: Meta

Tak naprawdę jednak nie jest to nic, czego nie potrafiliby też inni asystenci, bazujący na sztucznej inteligencji, jak chociażby Gemini, ChatGPT czy Perplexity. Kluczowe znaczenie ma jednak to, że Meta AI integruje się ze społecznościowymi aplikacjami. To sprawia, że rozmowę można zacząć bez konieczności przełączania się pomiędzy usługami, a poza tym można liczyć na praktyczną analizę wprowadzanych zapytań (na przykład podczas wyszukiwania przegląda ludzi, posty, zdjęcia czy rolki).

Dodatkowo, w oknie czatu grupowego w aplikacji WhatsApp można w dowolnej chwili przywołać asystenta, wpisując @MetaAI i formułując pytanie lub prośbę. Może to być przydatne na przykład podczas planowania wspólnego wypadu czy też organizowania przyjęcia.

Źródło: Meta

Asystent Meta AI to wyjątkowo popularne narzędzie

Meta AI cieszy się, ponoć, bardzo dużą popularnością. Amerykański gigant podaje, że każdego dnia z pomocy asystenta korzysta ponad miliard użytkowników, a są to dane sprzed tego, jak nauczył się kilku kolejnych języków, w tym właśnie polskiego.