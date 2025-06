„Wspaniała” wiadomość: na WhatsAppie pojawią się reklamy

Chociaż WhatsApp przestał być już wyłącznie narzędziem do komunikacji między użytkownikami indywidualnymi, wciąż ma bardziej prywatny niż komercyjny charakter. Meta – jego właściciel – postanowiła to zmienić. Zdecydowano się wprowadzić reklamy również do WhatsAppa.

Reklamy na WhatsAppie. Gdzie będą się wyświetlać?

Meta już dawno zaczęła wyświetlać reklamy w jednym ze swoich komunikatorów. Mowa oczywiście o Messengerze, który od lutego 2025 roku ma nowe logo – zastąpiło ono logo Messengera, wdrożone w październiku 2020 roku. Przy okazji warto wiedzieć, jak ustawić preferencje reklamowe na Facebooku oraz zwiększyć prywatność i ograniczyć widoczność postów na Facebooku. Co prawda reklamy nie znikną i staną się mniej dopasowane, ale dzięki temu amerykański gigant będzie przetwarzał mniej Waszych danych.

Amerykanie zdecydowali, że przyszła pora, aby reklamy pojawiły się również na WhatsAppie, czyli drugim komunikatorze, który posiadają w swoim portfolio. Zostaną one wdrożone w zakładce Aktualizacje, gdzie można znaleźć status swój i swoich kontaktów oraz Kanały, które dla firm są dodatkowym kanałem komunikacji z klientami, w tym tymi potencjalnymi.

Jak będą wyglądały reklamy na WhatsAppie?

Meta podaje, że każdego dnia z karty Aktualizacje korzysta 1,5 miliarda użytkowników. To ogromna baza potencjalnych klientów dla firm, dlatego możliwość zareklamowania się w tym miejscu z pewnością będzie cieszyła się dużą popularnością wśród przedsiębiorstw.

Zainteresowane promocją na karcie Aktualizacje firmy i inne podmioty będą mogły wykorzystać do reklamy trzy narzędzia. Pierwsze z nich to reklama w statusie – na liście statusów w aplikacji pojawią się statusy sponsorowane. Drugi to z kolei promocja kanału – za opłatą kanał zostanie wyróżniony na liście kanałów w sekcji Kanały.

Właściciele kanałów dostaną również możliwość wprowadzenia subskrypcji kanałów – użytkownicy będą musieli wykupić płatną subskrypcję, aby zyskać dostęp do udostępnianych treści.

Meta podkreśla, że reklamy na WhatsAppie pojawią się wyłącznie w sekcji Aktualizacje – nie będą wyświetlane na liście czatów, jak ma to miejsce w Messengerze.

W jaki sposób będą dopasowane reklamy na WhatsAppie?

Prace nad wdrożeniem reklam do WhatsAppa trwały dwa lata. Amerykanie – jak deklarują – opracowali mechanizmy reklamowe w taki sposób, aby najwyższym priorytetem była Twoja prywatność. Reklamy będą personalizowane na podstawie kraju lub miasta, w którym mieszka użytkownik oraz języka, jakim się posługuje. W wybranych przypadkach kryterium może stać się też wiek.

Ponadto w procesie personalizacji Meta weźmie pod uwagę obserwowane kanały i sposób, w jaki użytkownik wchodzi w interakcje z wyświetlanymi reklamami. W przypadku osób, które dodały swoje konto na WhatsAppie do Centrum kont (do którego można dodać też konto na Facebooku i/lub Instagramie; jest to opcjonalne), uwzględniane będą preferencje reklamowe, dlatego warto już teraz je ustawić, szczególnie że Amerykanie mają zamiar wykorzystywać informacje z różnych kont Meta.

Amerykański gigant zapewnia, że nie udostępni reklamodawcom numerów telefonów użytkowników i nie wykorzysta ich prywatnych wiadomości i rozmów ani grup, do których należą w celu personalizacji reklam. Ma to uniemożliwiać fakt, że wiadomości, rozmowy i statusy są w pełni zaszyfrowane, więc Meta nie ma do nich dostępu.

Nowe narzędzia reklamowe zostaną wdrożone stopniowo na przestrzeni kilku najbliższych miesięcy.