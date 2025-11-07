Pełnowartościowa aplikacja Meta AI dostępna (w końcu) w Polsce. Zrobisz w niej cuda

Udostępnianie nowych produktów z opóźnieniem w Europie jest częstym zjawiskiem. Pełnowartościowa aplikacja Meta AI dopiero teraz stała się dostępna dla mieszkańców Starego Kontynentu wraz z niedawno dodaną funkcją Vibes.

Pełnowartościowa aplikacja Meta AI dostępna w Polsce razem z funkcją Vibes

Meta AI jest dostępna dla użytkowników Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsAppa w Polsce od marca 2025 roku. Od listopada 2025 roku mieszkańcy Europy mogą skorzystać z Meta AI w samodzielnej aplikacji. Do ich dyspozycji oddana została też funkcja Vibes, udostępniona pierwotnie we wrześniu 2025 roku.

Meta podaje, że zdobyła ona ogromną popularność w Stanach Zjednoczonych – użytkownicy w USA wygenerowali już ponad 20 miliardów obrazów. Funkcja Vibes pozwala tworzyć, remiksować i udostępniać krótkie filmiki, wygenerowane przez sztuczną inteligencję.

Funkcja Vibes w Meta AI (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Są one gromadzone w dedykowanym kanale, którego zawartość dostosowuje się z czasem do zainteresowań użytkownika. Oznacza to, że powinien on zobaczyć więcej filmików, które mu się spodobają (a tym samym spędzać więcej czasu na ich oglądaniu).

Funkcja Vibes pozwala też na remiksowanie i współtworzenie treści ze znajomymi – można dodać do nich efekty wizualne i muzykę oraz dostosować ich styl. Następnie można je łatwo udostępnić w kanale Vibes oraz na Facebooku i Instagramie (w relacjach i rolkach).

Funkcja Vibes w aplikacji Meta AI (źródło: Meta)

Korzystaj z Meta AI tak, jak Ci wygodnie

Zaktualizowana wersja aplikacji Meta AI ma również pozwolić korzystać użytkownikom z funkcjonalności generatywnej sztucznej inteligencji w dogodny dla nich sposób, w zależności od potrzeb. Można na przykład „rozmawiać” z AI – zadawać pytania czy poprosić o pomysły, a także wygenerować obraz na podstawie polecenia tekstowego oraz edytować fotografie, korzystając z narzędzi opartych na sztucznej inteligencji.

Ponadto aplikacja Meta AI służy do zarządzaniami okularami firmy Meta – pozwala importować, edytować i udostępniać treści oraz korzystać z narzędzi AI w celu edycji materiałów.

Zarządzanie okularami firmy Meta w aplikacji Meta AI (źródło: Meta)

Skąd pobrać aplikację Meta AI?

Aplikacja Meta AI jest dostępna w sklepie Google Play (na Androida) oraz w App Store (na iOS). Ponadto można z niej skorzystać w przeglądarce pod adresem meta.ai. Logowanie jest wymagane, aby korzystać ze wszystkich funkcji, na przykład generowania obrazów.