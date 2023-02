Składany smartfon OPPO miał być zabójcą składanego Samsunga. Nie będzie

Im więcej smartfonów na rynku, tym lepiej dla klientów, ponieważ konkurencja sprzyja obniżce cen. Mieliśmy duże oczekiwania wobec pierwszego „składaka” OPPO w Europie odnośnie jego ceny. Okazuje się jednak, że Samsung i jego Galaxy Z Flip 4 może spać spokojnie.

Cena OPPO Find N2 Flip w Europie ujawniona przed oficjalną premierą

Chiński gigant oficjalnie zapowiedział, że w 2023 roku wprowadzi do Europy jeden ze swoich najnowszych składanych smartfonów, ale nie sprecyzował, kiedy to zrobi. Właśnie pojawiły się informacje, że Find N2 Flip zadebiutuje na Starym Kontynencie przy okazji tragów MWC 2023 w Barcelonie, które potrwają od 27 lutego do 2 marca br.

Oczekiwania wobec niego były ogromne, ponieważ jeszcze przed jego premierą pojawiły się informacje, że może być „zabójcą” Galaxy Z Flip. I w Chinach faktycznie jest, ponieważ obecnie Find N2 Flip kosztuje w tym kraju od 5999 juanów, podczas gdy Galaxy Z Flip 4 od 7499 juanów (w obu przypadkach to cena takiej samej konfiguracji – z 8 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej). Okazuje się jednak, że w Europie tak tanio nie będzie.

Serwis Appuals, który w ostatnim czasie dostarczył wielu wiarygodnych informacji na temat nadchodzących urządzeń, tym razem zdradził, ile będzie kosztował OPPO Find N2 w Europie. Cóż, jak to leciało? Tanio to już było? Niestety, także w tym przypadku chce się tak powiedzieć, bowiem pierwszy składany smartfon chińskiego giganta na Starym Kontynencie ma kosztować od 1100 do 1200 euro, co jest równowartością ~5190-5660 złotych. Klienci będą mogli kupić wersję czarną i fioletową – złota nie trafi do sklepów w Europie.

OPPO Find N2 Flip nie będzie „zabójcą” Galaxy Z Flip 4

Dla porównania, Samsung Galaxy Z Flip 4 kosztował w Europie na start od 1080 euro, a w Polsce od 5149 złotych (kurs euro w momencie premiery tego urządzenia był podobny jak dziś – ~4,72 złotych). Dziś da się go kupić już od 4299 złotych – patrząc z perspektywy, można powiedzieć, że to naprawdę przystępna i atrakcyjna cena. Jako że cena jest najważniejsza dla wielu klientów, OPPO Find N2 Flip jest na straconej pozycji.

Sytuacja może się zmienić w połowie roku, kiedy zadebiutuje Galaxy Z Flip 5. Patrząc na to, jak zmieniły się ceny smartfonów z serii Galaxy S23 względem cen poprzedniej generacji, należy się spodziewać, że również najnowszy Galaxy Z Flip będzie droższy od swojego poprzednika. Do tej pory Find N2 Flip zdąży stanieć, a Galaxy Z Flip 4 najpewniej szybko zniknie ze sklepów po premierze następcy. Wówczas Samsung będzie musiał się mocno postarać, żeby klienci nie kupili konkurenta.