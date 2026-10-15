Darmowe Wi-Fi w samolotach. Znane europejskie linie namieszają na rynku

Popularne europejskie linie lotnicze zdecydowały się na kolejny odważny krok i mogą solidnie namieszać nim na rynku. Darmowe Wi-Fi w samolotach będzie dostępne dla jeszcze większego grona pasażerów.

Europejskie linie lotnicze stawiają kolejny krok – jeszcze więcej pasażerów skorzysta z Wi-Fi w samolotach za darmo

Dostępność internetu w samolotach powoli staje się standardem, również w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Z kolei tanie, węgierskie linie lotnicze Wizz Air w październiku 2025 roku wystartowały z pilotażem, w ramach którego pasażerowie na pokładzie będą mogli m.in. korzystać z komunikatorów internetowych, zachowując stały kontakt z bliskimi, a także zamawiać jedzenie i napoje czy uruchamiać treści z serwisów VOD. Warto jednak podkreślić, że usługi te nie były darmowe.

W styczniu 2026 roku natomiast jedna z europejskich popularnych linii lotniczych postawiła kolejny krok naprzód. Holenderski przewoźnik KLM zdecydował się udostępnić darmowe Wi-Fi dla swoich klientów podczas lotów na terenie Europy. Obecnie bezpłatny, szybki i nielimitowany internet bezprzewodowy jest już dostępny na większości europejskich tras. Firma deklaruje, że instalacja nadal trwa i obejmuje wszystkie samoloty Airbus A321neo, Embraery 195-E2 oraz część Boeingów B737-800.

Teraz linie lotnicze KLM zapowiedziały udostępnienie całkowicie bezpłatnego dostępu do szybkiego, szerokopasmowego internetu pokładowego w czasie lotów międzykontynentalnych.

Samolot KLM Airbus A350 (źródło: KLM)

Darmowy internet w samolotach KLM w czasie lotów za ocean

Linie lotnicze KLM podkreślają, że bezpłatny internet podczas lotów międzykontynentalnych to kolejny krok w kierunku rozwoju łączności pokładowej i poprawy standardu podróży KLM. Przewoźnik wspomina, że proces wdrażania będzie realizowany etapami i rozpocznie się już w połowie 2027 roku.

Docelowo nowa usługa ma objąć wszystkie kabiny, w tym ekonomiczną, Premium i World Business Class, oraz zastąpić dotychczasowo częściowo płatne rozwiązanie. Warto wspomnieć, że obecnie w czasie lotów międzykontynentalnych w KLM można bezpłatnie korzystać z komunikatorów, natomiast pozostałe usługi wiążą się z opłatą.

Darmowe Wi-Fi w samolotach KLM | fot. KLM

Połączenie internetowe w KLM w czasie lotów międzykontynentalnych będzie zapewniane przez łączność z satelitami SpaceX Starlink, ulokowanymi na niskiej orbicie okołoziemskiej. Firma deklaruje, że Starlink zapewnia internet o wysokiej przepustowości i niskich opóźnieniach, gwarantując stabilne łącze w trakcie lotu.

Jak zapowiada holenderski przewoźnik, nowa usługa sprawi, że pasażerowie będą mogli za darmo połączyć się z pokładowym Wi-Fi, aby m.in. wysyłać wiadomości e-mail, przeglądać strony internetowe, korzystać z mediów społecznościowych, słuchać muzyki, a nawet grać online czy pobierać filmy. Nowa technologia ma sprawić, by klienci KLM byli nieustannie dostępni online przez cały lot – od wejścia na pokład samolotu aż po lądowanie.