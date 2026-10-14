Deezer wprowadza nowość, która ucieszy szczególnie audiofilów

Choć Deezer nie należy do czołówki najpopularniejszych platform streamingowych, zwłaszcza w Polsce, nieustannie walczy o klientów i chce przekonać do siebie kolejnych użytkowników. Serwis wprowadził właśnie istotne usprawnienie w zakresie oferowanej jakości dźwięku, które szczególnie ucieszy melomanów.

Deezer zyskuje najwyższą jakość dźwięku

Wysoka jakość dźwięku dostępna jest na platformie Deezer już od ładnych kilku lat jako Deezer HiFi. Przez pewien czas była oferowana jako osobny abonament, potem wcielono ją do podstawowego pakietu. Do tej pory jednak, maksymalna oferowana jakość wynosiła 16-bit/44.1 kHz w kodowaniu FLAC, a więc była ona na poziomie płyt CD.

Pod tym względem, każdy z serwisów oferujących bezstratną jakość wypadał od niego lepiej. Zarówno Tidal, Apple Music, jak i Amazon Music mogą bowiem pochwalić się dźwiękiem do 24-bit/192 kHz, zaś Spotify, które najpóźniej dołączyło do tej bezstratnej imprezy, oferuje pliki Lossless maksymalnie do 24-bit/44.1 kHz.

To już przeszłość. Deezer właśnie poinformował, że podnosi jakość dźwięku do poziomu oferowanego przez konkurentów, a więc do 24-bit/192 kHz. Niezmienny pozostaje natomiast format plików, a więc wciąż są to materiały w bezstratnej kompresji FLAC. Użytkownicy serwisu mogą z niej korzystać już od dzisiaj i – co istotne – bez dokupowania droższych pakietów. Została zatem wcielona do planu Premium, kosztującego 23,99 złotych miesięcznie.

Wyższa jakość dźwięku oznacza oczywiście bardziej szczegółowe i rozdzielcze brzmienie. By jednak w pełni wykorzystać potencjał tak wysokiej jakości warto korzystać ze słuchawek przewodowych, najlepiej w parze z dobrej klasy przetwornikiem analogowo-cyfrowym DAC. Jasne, odtwarzanie przez słuchawki przewodowe jest jak najbardziej możliwe, ale kompresja transmisji Bluetooth (nawet poprzez popularny kodek LDAC) zaciera sporą część detali z odtwarzanych plików. Zresztą, na temat kodeków audio Bluetooth popełniłem swego czasu dość rozbudowany materiał.

Rzecz jasna, maksymalna jakość dźwięku nie jest dostępna we wszystkich utworach i będzie dodawana stopniowo do kolejnych. Liczyć trzeba się również ze znacznie wyższym wykorzystaniem transmisji danych. Tym, nad czym najbardziej ubolewam, jest fakt, że interfejs aplikacji Deezer na smartfony w zasadzie w żaden sposób nie daje nam znać, z jaką konkretnie rozdzielczością dźwięku mamy do czynienia podczas odtwarzania. Widzimy jedynie ikonkę HiFi.

zrzuty ekranu: Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl

Masz problemy ze Spotify Lossless na komputerze? Nie tylko Ty

Pozostając na poletku serwisów streamingowych i bezstratnej jakości, użytkownicy Spotify z dźwiękiem Lossless w ostatnich dniach borykają się z problemami. Coraz więcej osób zgłasza, że chcąc odtwarzać utwory w jakości bezstratnej poprzez aplikację Spotify na komputerach z systemem Windows napotykają na częste zawieszanie się aplikacji.

Choć Spotify przyznało, że jest świadome problemu i pracuje nad jego rozwiązaniem, na ten moment jedynym remedium zdaje się być zmiana jakości na niższą. Co jednak ciekawe, kłopoty te nie są zgłaszane przez korzystających z aplikacji na macOS. Osobiście, tylko raz spotkałem się z opisywanym problemem i wówczas ponowne uruchomienie programu Spotify rozwiązało go.