Tych słuchawek nie musisz wyrzucać przez zużytą baterię

Zadebiutowały słuchawki Fairphone Fairbuds 2. Oferują one możliwość wymiany akumulatorów, także w przypadku etui.

Fairphone Fairbuds 2 to bezprzewodowe słuchawki, które stworzono z myślą o planecie

Nie jest to zupełnie nowy pomysł, bowiem nawet w ofercie Fairphone już wcześniej pojawiły się bezprzewodowe słuchawki z wymiennymi akumulatorami. W kwietniu 2024 roku poznaliśmy słuchawki Fairphone Fairbuds, natomiast w 2023 roku wprowadzono nauszne słuchawki Fairbuds XL, które dwa lata później doczekały się odświeżenia.

Mimo iż to kolejny model w ofercie firmy, to i tak zasługuje na uwagę. Szczególnie że w przypadku popularnych słuchawek tego typu samodzielna wymiana akumulatorów jest prawie niemożliwa i mocno utrudniona. Niestety, dotyczy to nawet słuchawek producentów, którzy często chwalą się ekologią, recyklingiem i dbaniem o środowisko.

Fairbuds 2 wyposażone są w nowy przetwornik dynamiczny o średnicy 11 mm z membraną z organicznej biocelulozy. Mają dostarczać dźwięk wysokiej jakości, co jest też zasługą obsługi kodeka LDAC. Zaletą ma być również rozmiar – są mniejsze o 37% względem starszej generacji, a etui ładujące udało się zmniejszyć o 32%.

Fairbuds 2 | fot. Fairphone

Użytkownik może liczyć na 40 godzin łącznego czasu odtwarzania. W zatłoczonych miejscach przyda się aktywna redukcja szumów (ANC), a w trakcie biegania lub deszczu doceniony zostanie stopień szczelności IP54. Słuchawki łączą się z innymi urządzeniami z użyciem Bluetooth 6.0, a także wspierają Google Fast Pair i Find Hub oraz zapewniają funkcję Multipoint, umożliwiającą jednoczesne połączenie z dwoma urządzeniami (z pamięcią do sześciu zapisanych urządzeń).

Fairphone Fairbuds 2 – cena i dostępność

Słuchawki zostały wycenione na 119 euro, co jest równowartością około 520 złotych. Wypada odnotować, że wysyłka do Polski jest możliwa. Urządzenie objęte jest 3-letnią gwarancją.

Fairbuds 2 | fot. Fairphone

Owszem, ponad 500 złotych to nie jest mała kwota, ale mamy do czynienia ze słuchawkami na lata. W sklepie firmy znajdziemy też zestaw do wymiany akumulatorów w słuchawkach za 9,95 euro, a także zestaw do wymiany akumulatora w etui za 16,95 euro.

Można również oddzielnie kupić lewą lub prawą słuchawkę, gdyby jedna się zgubiła – za 44,95 euro. Dostępne są ponadto silikonowe wkładki douszne za 6,95 euro czy pierścienie silikonowe, będące częścią obudowy słuchawek – za 4,95 euro.