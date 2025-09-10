Jak szybki jest Starlink w Polsce?

Ku ogólnemu zaskoczeniu, cena Starlinka w 2025 roku nie wzrosła, lecz zmalała. I to tak poważnie – najtańszy plan domowy kosztuje 149 złotych miesięcznie. Czy jednak użytkownicy mogą liczyć w zamian na dobre transfery?

Jak szybki jest internet satelitarny w Polsce? Takie prędkości oferuje Starlink w 2025 roku

Na oficjalnej stronie możemy przeczytać, że w przypadku planu Starlink „W domu” prędkości pobierania powinny mieścić się w zakresie od 100 do 270 Mb/s, a w przypadku planu „W domu Lite” – od 45 do 130 Mb/s. Prędkość wysyłania zaś w obu przypadkach powinna mieścić się między 10 a 20 Mb/s.

To, czy faktycznie tak jest, sprawdził serwis SpeedTest.pl. Okazało się, że użytkownicy Starlinka zdecydowanie nie mogą narzekać. Średnia prędkość pobierania w sierpniu 2025 roku wyniosła 156 Mb/s – oznacza to, swoją drogą, dwukrotny wzrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy!

Prędkość Starlinka w Polsce od 2022 do 2025 roku (źródło: SpeedTest)

Średnia prędkość pobierania natomiast wynosi 25 Mb/s, a więc jest wyższa niż to, co deklaruje sam operator. Warto też zwrócić uwagę na ping, który od początku był jedną z większych bolączek Starlinka, ale w ciągu ostatniego roku zmalał z 60 do 32 ms.

Powyższe wyniki są uśrednione, ale możliwe jest też osiągnięcie zdecydowanie wyższych transferów. Kasia i Kuba mają u siebie Starlinka i tak imponująco wyglądają ich najnowsze raporty:

screen: Jakub Malec | Tabletowo.pl

To nie przypadek, że internet satelitarny zyskuje na popularności

Przypomnę tylko, że poza abonamentem (od 149 złotych miesięcznie) trzeba też (jednorazowo) zapłacić za sprzęt do odbioru internetu satelitarnego – cena zestawu rozpoczyna się od 825 złotych. Dla porównania, gdy Starlink debiutował w Polsce w 2021 roku, abonament startował z poziomu 449 złotych, a sprzęt kosztował przeszło 2200 złotych.

Cena Starlinka w 2025 roku (źródło: Starlink / screen: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Zatem satelitarny internet Elona Muska obecnie jest nie tylko wyraźnie tańszy niż wcześniej, ale też zdecydowanie szybszy. Takie parametry przedstawiają się naprawdę dobrze, a trzeba pamiętać, że – ze względu na specyfikę tej technologii – możliwe do osiągnięcia są także w miejscach oddalonych od cywilizacji.

Opublikowany przez serwis SpeedTest.pl wykres wyraźnie pokazuje też, że po obniżeniu cen nastąpił wyraźny wzrost liczby wykonywanych testów. Można więc przypuszczać, że zwiększyło się zainteresowanie tą usługą. Aktualnie blisko 1 test prędkości internetu na 100 dotyczy właśnie Starlinka.

Gdzie wykonano testy Starlinka? (źródło: SpeedTest)

Jak widać na powyższej mapce, najwięcej testów wykonano w okolicach Warszawy, Wrocławia, Bydgoszczy i Torunia, a także wokół Trójmiasta, na Kaszubach oraz na Warmii i Mazurach.