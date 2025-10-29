Internet w samolotach tanich linii lotniczych. Niemożliwe? A jednak!

Popularne tanie linie lotnicze wprowadzają do swoich samolotów internet, choć na własnych warunkach. Polacy przetestują też nową usługę, która spodoba się osobom lubiącym wolną przestrzeń.

Kolejne linie lotnicze udostępnią internet w samolocie

Internet bezprzewodowy w samolocie nadal nie jest standardem, choć coraz więcej przewoźników oferuje już dostęp do sieci. Wkrótce również LOT ma dołączyć do tej listy i to niejako dwutorowo. Po pierwsze, do końca marca 2026 roku zmodernizowane zostaną cztery Boeingi 787-9. Ponadto w czerwcu 2025 roku linie lotnicze LOT podjęły decyzję o wzbogaceniu polskiej floty o 40 Airbusów A220, choć od razu zaznaczę, że proces ten ma być stopniowy i potrwać aż do 2027 roku.

Okazuje się, że nie tylko LOT chce dać Polakom dostęp do pokładowego Wi-Fi. Już wkrótce tanie, węgierskie linie lotnicze Wizz Air rozpoczną pilotażowe testy usługi Wizz Play. Bezprzewodowy dostęp do sieci dla pasażerów będzie jednak dość ograniczony. Na pokładzie będzie można m.in. korzystać z komunikatorów internetowych, zachowując stały kontakt z bliskimi, a także zamawiać jedzenie i napoje.

Klienci Wizz Air będą też mogli korzystać rozrywki – streamingu filmów i seriali – na własnych urządzeniach, choć nie będzie to typowy dostęp np. do Netfliksa, a do własnej biblioteki linii lotniczych.

Warto zaznaczyć, że usługa będzie płatna, jednak cennik nie został jeszcze przedstawiony. Co więcej, obecnie pilotażem objęte zostanie wyłącznie pięć samolotów w Wielkiej Brytanii.

Wizz Air uruchamia nową klasę. Przetestują ją Polacy

Węgierskie linie lotnicze zdradziły jednak nieco więcej planów. Jak donosi portal Fly4free, Polacy zostaną testerami nowej usługi low-costowej klasy biznes. Wizz Class zadebiutuje już w grudniu 2025 roku. Początkowo wprowadzona będzie na pięciu lotniskach, w tym w Warszawie, Bukareszcie, Budapeszcie, Londynie oraz Rzymie.

Jak zaznacza senior Chief commercial and operations oficer w Wizz Air – Michael Delehant – Wizz Air ma coraz więcej pasażerów biznesowych, którzy potrzebują trochę więcej przestrzeni podczas lotów. Co to oznacza w praktyce? Jak wspomina Fly4free, nowa klasa biznes w Wizz Air da pasażerom możliwość zablokowania środkowego miejsca w kilku pierwszych rzędach w samolocie. Co ważne, takie udogodnienie będzie wiązało się z dodatkową opłatą.