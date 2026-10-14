Nowy sposób na oszczędzanie z Allegro. Zrobi porównanie cen za Ciebie

Pojawił się prosty sposób na oszczędzanie. Wystarczy sięgnąć po rozszerzenie Cenowskaz Allegro, które porównuje ceny w tle.

Cenowskaz Allegro – sposób na oszczędzanie

Mamy do czynienia z rozszerzeniem do Google Chrome, którego zadaniem jest porównywanie cen produktów dostępnych w innych sklepach do tych samych produktów sprzedawanych na Allegro. Jeśli dany produkt można taniej kupić na Allegro, to użytkownik otrzyma stosowne powiadomienie. Wystarczy kliknąć na komunikat, aby przenieść się bezpośrednio na Allegro.

Skorzystanie z rozszerzenia jest proste. Wystarczy:

Pobrać Cenowskaz z Chrome Web Store i dodać rozszerzenie do przeglądarki. Otworzyć Cenowskaz i zalogować się na konto Allegro. To już wszystko. Rozszerzenie będzie działać w tle i porównywać ceny produktów.

screen: Mateusz Budzeń | Tabletowo.pl

Allegro dodaje, że Cenowskaz porównuje ceny w ponad 30 sklepach internetowych w różnych kategoriach. Wśród tych sklepów mamy: mediaexpert.pl, mediamarkt.pl, euro.com.pl, komputronik.pl, morele.net, x-kom.pl, agatameble.pl, castorama.pl, leroymerlin.pl, iparts.pl, oponeo.pl, rossmann.pl, sfd.pl, carrefour.pl, kaufland.pl, empik.com czy lego.com.

Allegro wystartowało z pilotażem eksportu do Ukrainy

W ramach przeprowadzanego testu Allegro wprowadza bezpośrednie wysyłki do Ukrainy. Dostawy będą realizowane z allegro.pl oraz z aplikacji w wersji lokalnej po ukraińsku. W pierwszej fazie wybrana grupa polskich partnerów udostępniła tamtejszym klientom swoje oferty.

Większość ofert to artykuły strategiczne, które mogą pomóc mieszkańcom Ukrainy w nadchodzącym okresie zimowym. Wśród produktów znajdują się agregaty prądotwórcze, stacje zasilania, narzędzia, piece gazowe czy środki higieny. Oczywiście z czasem lista dostępnych produktów może zostać poszerzona, a także mogą zostać dopuszczeni kolejny sprzedawcy. Jeśli nie pojawią się poważne problemy, to Allegro zamierza rozszerzyć nową usługę dla wszystkich sprzedawców z Polski działających na platformie.

fot. Allegro

Sprawną realizację zamówień mają umożliwić uproszone, bezobsługowe odprawy celne, a także współpraca z jednym z głównych operatorów logistycznych na Ukrainie – Nova Post. Integracja systemów Allegro z agencją celną Allegro oraz operatorem logistycznym Nova Post eliminuje formalne, walutowe i logistyczne bariery eksportu poza obszar celny UE dla polskich MŚP.

To świetna wiadomość nie tylko do Ukraińców, ale również polskich przedsiębiorców. Program pilotażowy Allegro zapewnia bowiem możliwość dotarcia do nowego rynku o potencjale blisko 12 mln kupujących.