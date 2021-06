Wygląda na to, że eksperyment pt. Surface Duo został uznany za udany, bowiem gigant z Redmond pracuje nad jego drugą odsłoną. Z najnowszych informacji wynika, że specyfikacja Microsoft Surface Duo 2 będzie godna 2021 roku.

Surface Duo nie sprzedał się w wystarczająco dużej liczbie egzemplarzy, aby Microsoft znalazł się w zestawieniu największych producentów smartfonów na świecie, ale najwyraźniej sprzedaż tego urządzenia musi być dla giganta z Redmond na tyle satysfakcjonująca, że widzi w kolejnej generacji duży potencjał. W przeciwnym wypadku prawdopodobnie wycofałby się rakiem z tego pomysłu, szczególnie że konkurencja nie śpi.

Specyfikacja Microsoft Surface Duo 2 będzie godna 2021 roku

Microsoft Surface Duo krytykowany jest przede wszystkim dlatego, że oferuje „przestarzałą” specyfikację. Od jego pierwszej prezentacji do rynkowej premiery minął prawie rok i w tym czasie producent nie zdecydował się „podmienić” najważniejszych podzespołów, ponieważ to jeszcze bardziej opóźniłoby wprowadzenie tego urządzenia do sprzedaży.

Pod względem parametrów Microsoft Surface Duo mocno odstawał od high-endów konkurencji, ale gigant z Redmond nie popełni ponownie tego błędu. Według najnowszych doniesień, specyfikacja Microsoft Surface Duo 2 ma obejmować m.in. topowy procesor Qualcomma z 2021 roku – zapewne mowa o modelu Snapdragon 888, chociaż na horyzoncie jest też Snapdragon 888+, aczkolwiek szanse na jego zastosowanie są raczej małe.

Microsoft Surface Duo (źródło: Microsoft)

Co więcej, na zewnętrznej części Microsoft Surface Duo 2 ma się znaleźć drugi aparat (aparaty?), podczas gdy Microsoft Surface Duo ma tylko jeden nad jednym z ekranów – jeżeli użytkownik chce zatem zrobić zdjęcie otoczenia, musi złożyć urządzenie na pół.

Specyfikacja Microsoft Surface Duo 2 obejmować będzie również moduł NFC, który jest wielkim nieobecnym w obecnie sprzedawanej generacji. Najwyraźniej pojawiły się głosy niezadowolenia z tego powodu, dlatego producent postanowił go umieścić w nowym modelu.

Ponadto dowiedzieliśmy się, że Microsoft Surface Duo 2 ma mieć podobne wymiary jak Microsoft Surface Duo, ale jednocześnie też węższe ramki wokół ekranów, co wskazuje na to, że będą one miały większą przekątną (i jednocześnie podobno również zaokrąglone rogi).

Microsoft Surface Duo (źródło: Microsoft)

Ostatnią rzeczą, o jakiej informuje serwis Windows Central, jest preinstalowany system Android 11. Ciekawostką jest natomiast to, że Microsoft Surface Duo 2 nosi nazwę kodową „Zeta”. Jeszcze nie wiemy, kiedy Microsoft zaprezentuje to urządzenie, ale jego premiera spodziewana jest jesienią 2021 roku.