Dlaczego Surface Duo nie ma NFC? Tłumaczenie Microsoftu jest zaskakujące

W październiku 2019 roku Microsoft po raz pierwszy oficjalnie zapowiedział Surface Duo. Dziś producent zaprezentował światu gotowy produkt i rozpoczął jego przedsprzedaż w Stanach Zjednoczonych. Bardzo szybko pojawiło się jednak pytanie: dlaczego Surface Duo nie ma NFC? Odpowiedź Amerykanów jest… (delikatnie mówiąc) średnio przekonująca.

Czym jest Microsoft Surface Duo i kto ma go kupić?

Te pytania pojawiły się już w momencie pierwszej prezentacji tego urządzenia, jednak Microsoft nie odpowiedział na nie wprost. Co więcej, nawet teraz nie określa Surface Duo ani smartfonem, ani tabletem, ani hybrydą ich obu, czyli wychodzi na to, że nadal w mocy są słowa Panosa Panaya z października 2019 roku, że „to po prostu Surface”.

Microsoft nie mówi też wprost, kto powinien kupić to urządzenie. Według producenta, pozwala ono być produktywnym również z dala od komputera, a „klasyczne smartfony” nie oferują aż takiej wygody pracy i wielozadaniowości.

Można zatem uznać, że Surface Duo ma być przede wszystkim kolejnym urządzeniem do wykonywania obowiązków zawodowych, aczkolwiek jednocześnie Microsoft informuje, że sprzęt ten świetnie sprawdzi się też jako narzędzie do konsumpcji multimediów, a nawet i grania.

Lista słabszych stron Microsoft Surface Duo jest bardzo długa

Do specyfikacji tego urządzenia można mieć zastrzeżenia. Pierwszym jest zastosowanie procesora Qualcomm Snapdragon 855 – Microsoft mógł pokusić się o implementację nowszej generacji, choć prawdopodobnie musiałby przez to opóźnić rynkową premierę Surface Duo, żeby na nowo wszystko zoptymalizować, bo nie można tak po prostu wymienić SoC na nowszy model i już.

Kolejną kwestią jest to, że Microsoft utrzymuje, iż urządzenie „posiada dwa wyświetlacze PixelSense Fusion, które po otwarciu tworzą jeden duży o przekątnej 8,1 cala”. No nie do końca, gdyż nadal są to dwa osobne ekrany, oddzielone od siebie całkiem sporą przerwą, choć faktycznie po rozłożeniu mogą one udawać jeden większy. Mimo wszystko nie jest to optymalne rozwiązanie.

Microsoft Surface Duo (źródło: Microsoft)

Microsoft Surface Duo nie zachwyca również, jeśli chodzi o aparaty. Użycie tu liczby mnogiej jest jednak nadużyciem, bowiem na pokładzie jest tylko jeden o rozdzielczości 11 Mpix, który pełni zarówno tego do rozmów wideo, jak i pozwalającego fotografować otoczenie.

Dlaczego Surface Duo nie ma NFC? Microsoft wyjaśnia

I w końcu pojawia się też pytanie: dlaczego Surface Duo nie ma NFC? Zapytać o to postanowił serwis Android Central i otrzymał odpowiedź, że „rolą każdej pierwszej generacji jest skupić się na fundamentalnych scenariuszach, które rozwiążą problemy klientów”.

Microsoft dodał też, że „Surface Duo został stworzony specjalnie z myślą o mobilnej produktywności i daje ludziom nowe sposoby wykonywania złożonych zadań z dala od komputera”, a także zadeklarował, iż wysłucha opinii klientów i weźmie pod uwagę ewentualne zastrzeżenia.

W sumie zatem nie dowiedzieliśmy się, dlaczego Surface Duo nie ma NFC, ale można zrozumieć, że płatności mobilne nie są według Microsoftu najważniejszą funkcjonalnością i dlatego ją pominięto w pierwszej generacji, a jeśli użytkownicy będą się jej domagać, to zostanie dodana w drugiej generacji.

Microsoft starał się rozwiązać najważniejsze problemy użytkowników, ale jednocześnie stworzył nowy, jeśli Surface Duo ma zastąpić im smartfon i tablet. A może jednak nie ma, tylko producent nie chce powiedzieć tego wprost? W końcu „to po prostu Surface” i może niepotrzebnie zadajemy zadajemy pytanie, dlaczego Surface Duo nie ma NFC?