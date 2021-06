Mega promocja na Galaxy Z Fold 2 i Galaxy Note 20 5G – Samsung ma gest!

Nie, to nie może być prawda. To na pewno jakiś błąd cenowy. A może… TAK, SAMSUNG GALAXY Z FOLD 2 i GALAXY NOTE 20 5G SĄ DOSTĘPNE W NIEWIARYGODNIE NISKICH CENACH. Co najważniejsze, tak po prostu, bez żadnych kodów rabatowych i dodatkowych haczyków.

Samsung już wielokrotnie przygotowywał promocje na swój najdroższy składany smartfon. Co więcej, w ostatnim czasie pojawiały się one dość często, ale zainteresowani musieli się nieźle nagimnastykować, żeby skorzystać ze wszystkich rabatów. Te wszystkie kruczki i haczyki mogły skutecznie zniechęcić nawet bardziej zaciętych zainteresowanych.

Promocja: Samsung Galaxy Z Fold 2 w tak niskiej cenie, że aż trudno uwierzyć!

Teraz jednak pojawiła się promocja, dzięki której klienci mogą kupić najnowszy składany smartfon marki Samsung za zaledwie 5899 złotych, i to bez żadnych dodatkowych wysiłków – nie potrzeba wykonywać dodatkowej gimnastyki z odsprzedażą starego urządzenia i wpisywaniem kodów rabatowych.

Po prostu dodajecie smartfon do koszyka, płacicie i cieszycie się nowym sprzętem. W dodatku w sklepie Media Expert trwa promocja, dzięki której – jeśli rozłożycie płatność na 30 rat 0% – otrzymacie voucher na następne zakupy o wartości dwóch rat, czyli w tym przypadku ponad 390 złotych! W takiej sytuacji ta promocja staje się turbopromocją!

Promocja na Galaxy Z Fold 2 obowiązuje do 20 czerwca 2021 roku, zatem macie sporo czasu, aby zastanowić się nad zakupem tego smartfona. Trzeba jednak przyznać, że promocja jest szalenie atrakcyjna, bowiem trzeba pamiętać, że urządzenie kosztowało na start w Polsce aż 8799 złotych, a więc teraz można je kupić aż o 2900 złotych taniej! Nawet obniżka względem ostatniej ceny robi wrażenie, gdyż jest to ponad 1500 złotych.

Smartfon Samsung Galaxy Note 20 5G też z dużym rabatem!

Samsung ma gest, ponieważ obniżył cenę nie tylko swojego najdroższego składanego smartfona z serii Galaxy Z, ale też Galaxy Note 20 5G! Smartfon aktualnie jest dostępny za 3549 złotych, czyli za 1300 złotych mniej względem ceny premierowej! W jego przypadku znalazłem informację, że promocja na ten model obowiązuje tylko do najbliższej niedzieli, tj. 13 czerwca 2021 roku.

