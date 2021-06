W końcu więcej klientów będzie stać na składane smartfony Samsunga

Jeżeli ktoś zastanawiał się, czy dożyje takich czasów, że składane smartfony będą tańsze, to może odetchnąć, ponieważ stanie się to lada chwila. Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3 mają bowiem kosztować znacznie mniej niż bezpośredni poprzednicy. I mowa tu o naprawdę dużej obniżce ceny.

Składane smartfony są drogie, ale też coraz tańsze

Składane smartfony, z racji tego, że dopiero niedawno pojawiły się na rynku, są bardzo drogie. Pierwszy Galaxy Z Fold kosztował na start równe 9000 złotych, a Galaxy Z Flip – 6600 złotych. Jednocześnie ich ceny dość szybko zaczęły być ustalane na bardziej „rozsądnych” poziomach, bo Galaxy Z Fold 2 zadebiutował w Polsce w cenie 8799 złotych, a Galaxy Z Flip 5G był tylko o 199 złotych droższy od swojego pierwowzoru, pomimo zauważalnie lepszej specyfikacji.

Podobnie było w przypadku składanych smartfonów Motoroli. Pierwsza Motorola RAZR kosztowała na start 7299 złotych, a Motorola RAZR 5G z dużo lepszymi parametrami, w tym modemem 5G, już 6499 złotych. Jako jedyny z tego schematu obniżania cen wyłamał się Huawei, ponieważ jego propozycje z generację na generację są coraz droższe (zob. Huawei Mate X2).

Samsung Galaxy Z Flip (fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Nowe składane smartfony Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3 będą dużo tańsze od swoich poprzedników

Spodziewaliśmy się, że nowe składane smartfony Samsunga będą jeszcze tańsze, tym bardziej, że mówiło się o tym niejeden raz. Teraz jednak pojawiły się konkretne informacje, które brzmią bardzo obiecująco.

Serwis SamMobile donosi bowiem, że Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3 mogą być tańsze nawet o 20% względem swoich poprzedników, którzy w Stanach Zjednoczonych kosztowali – odpowiednio – 1999 dolarów (Galaxy Z Fold 2) i 1380 dolarów (Galaxy Z Flip).

Samsung Galaxy Z Fold 3 (źródło: TheGalox_)

Gdyby przenieść to bezpośrednio na polski grunt, ceny mogłyby wynosić nawet ~7000 złotych i ~5300 złotych. Jeszcze do niedawna trudno było sobie wyobrazić, że składane smartfony mogą kosztować tyle na start. Jeśli już, to w jakiejś promocji, których Samsung w ostatnim czasie przygotowuje całkiem sporo, jak na przykład 5899 złotych za Galaxy Z Fold 2.

Nie wiadomo jednak, na jak dużą obniżkę ceny finalnie zdecyduje się Samsung, bowiem ceny są ustalane indywidualnie na poszczególnych rynkach. Na ich wysokość ma wpływ wiele czynników, w tym niestety też koszty działalności i podatki, które w Polsce są dość wysokie (choć „na szczęście” opłata reprograficzna nie obejmie smartfonów).

Samsung Galaxy Z Flip 3 (źródło: TheGalox_)

Mimo wszystko można się spodziewać, że cena Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3 będzie niższa niż ich bezpośrednich poprzedników. Zobaczymy tylko, o ile.