Poczta Polska paczki dostarczy teraz też do… monopolowego

Poczta Polska wciąż dużej części osób kojarzy się z listonoszami, którzy zostawiają awizo, mimo że w jej ofercie dostępnych jest również wiele innych usług. Od teraz będziecie mogli odebrać paczki dostarczone przez Pocztę Polską w sklepach zajmujących się sprzedażą alkoholu oraz sieci Euro Sklep.

Paczki Poczta Polska dostarczy również do sklepów sieci Duży Ben i Euro Sklep

Coś, co kiedyś było standardem i stanowiło najważniejszą część działalności Poczty Polskiej, dziś jest kulą u jej nogi. Mowa oczywiście o dostarczaniu przesyłek listowych. Nie jest to już rentowna usługa, dlatego przedsiębiorstwo rozszerza swoją ofertę o inne usługi, w tym kurierskie.

Wiele osób preferuje samodzielny odbiór przesyłki w dogodnym dla siebie miejscu i czasie – właśnie dzięki temu Paczkomaty InPostu odniosły tak spektakularny sukces i Poczta Polska chciałaby go powtórzyć. Na razie jednak robi to nieudolnie, natomiast z powodzeniem rozwija inną usługę. Mowa o dostawach do punktów odbioru.

Dziś poinformowano, że od teraz klienci mogą odbierać przesyłki również w sieciach sklepów Duży Ben i Euro Sklep. Ta pierwsza specjalizuje się w sprzedaży alkoholi, dlatego można użyć w jej przypadku określenia „monopolowy”. Euro Sklepy to natomiast „tradycyjne sklepy” o różnej powierzchni i mniej lub bardziej zróżnicowanym asortymencie (m.in. spożywczym i chemicznym).

źródło: Poczta Polska

Do sieci Duży Ben należy ponad 400 sklepów w całej Polsce, podczas gdy Euro Sklepy prowadzi już 350 franczyzobiorców, w większości w południowej części Polski. Oznacza to, że od teraz paczki Poczta Polska będzie mogła dostarczyć do kolejnych kilkuset lokalizacji.

Poczta Polska – punkty odbioru coraz liczniejsze

Aktualnie, doliczając również placówki pocztowe, Poczta Polska paczki dostarcza do ponad 18 tysięcy punktów odbioru Pocztex Punkt. Jest to dogodna forma dostawy, gdyż duża część punktów jest czynna od wczesnego rana do późnego wieczoru, a do tego przesyłka oczekuje na odbiór aż 7 dni od otrzymania powiadomienia.

Paczki Poczta Polska dostarcza również do sieci sklepów Żabka, ABC, Lewiatan, Delikatesy Centrum, Groszek i Arhelan. Często znajdują się one również w mniejszych miejscowościach, w których nie ma automatów paczkowych. Dzięki temu klienci nie są odcięci od nowoczesnych usług i zdani na listonosza czy kuriera.