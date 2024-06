Słuchawki Realme Buds 6 i Buds 6 Pro trafiły również do Polski. Mało kosztują

Słuchawki Realme Buds 6 i Buds 6 Pro zadebiutowały w Chinach już kilka tygodni temu, na początku maja, i w końcu zostały oficjalnie wprowadzone przez producenta również do Polski. Sprawdźcie ceny.

Co oferują słuchawki Realme Buds 6 Pro i Buds 6?

Buds 6 Pro otrzymały 11-milimetrowy przetwornik basowy i 6-milimetrowy głośnik wysokotonowy, które według producenta są w stanie zapewnić dźwięk w zakresie częstotliwości 20-40 kHz. Dzięki funkcji przeprowadzenia testu, trwającego zaledwie 5 minut, można stworzyć spersonalizowany profil dźwiękowy.

Buds 6 Pro mają też Bluetooth 5.3, certyfikat Hi-Red Audio Wireless i wspierają kodek LDAC (nieobsługiwany w przypadku połączenia z iPhonem) oraz są w stanie zapewnić efekt dźwięku przestrzennego 360°. Oprócz tego mogą również wygłuszyć hałas (do nawet 50 dB) dzięki funkcji ANC (także w sposób adaptacyjny, w zależności od sytuacji wokół).

źródło: producent

Buds 6 Pro zapewnią też długi czas działania – do 10 godzin z wyłączoną ANC i do 7,5 godziny z włączoną. Z wykorzystaniem etui ładującego łączny czas odtwarzania audio sięga 40 godzin (bez korzystania z ANC) i 28 godzin (z używaniem ANC). Warto jeszcze wspomnieć, że model ten oferuje tryb niskiego opóźnienia 55 ms, możliwość połączenia z dwoma urządzeniami jednocześnie i certyfikat IP55.

Słuchawki Realme Buds 6 bez dopisku Pro w nazwie również mają certyfikat Hi-Res Audio Wireless, odporność na pył i wodę zgodną z kryteriami standardu IP55, tryb niskiego opóźnienia 55 ms, funkcję ANC (także do 50 dB) oraz mogą działać na jednym ładowaniu do 10 godzin, a z wykorzystaniem etui ładującego do 40 godzin (z wyłączoną ANC).

Ponadto obsługują one kodek LHDC 5.0 oraz mają Bluetooth 5.3 i z włączoną ANC mogą grać przez 6,5 godziny (z wykorzystaniem etui łączny czas odtwarzania audio sięga 26 godzin). Na pokładzie tych słuchawek znajdują się również 12,4-milimetrowe przetworniki.

źródło: producent

Ile kosztują słuchawki Realme Buds 6 i Buds 6 Pro w Polsce?

Polska cena słuchawek Buds 6 została ustalona na 299 złotych, podczas gdy cena Buds 6 Pro na 399 złotych. Przy okazji przypomnę, że dziś producent wprowadził do Polski również smartfony GT 6 i GT 6T.