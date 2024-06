Nie jestem rodzicem, ale gdybym był, natychmiast odinstalowałbym aplikację Instagrama ze smartfona swojego dziecka. Korzystanie z niego może bowiem wyrządzić trudne do naprawienia szkody w jego psychice.

Patologia na Instagramie. Zabroń dziecku z niego korzystać!

Oficjalnie konto na Instagramie może założyć tylko osoba, która skończyła 13 lat, ale wiek nie jest w żaden sposób weryfikowany, dlatego jest to „martwe prawo”. Ponadto tak młodzi ludzie nie są w pełni gotowi na to, co mogą znaleźć na tej platformie.

Ona sama deklaruje, że chroni małoletnich przed nieodpowiednimi treściami, ale właśnie okazuje się, że jest wręcz przeciwnie. The Wall Street Journal i profesorka Laura Edelso z Northeastern University przeprowadzili niezależnie testy w okresie od stycznia do kwietnia 2024 roku, które ujawniły szokujące fakty.

W obu przypadkach utworzono fałszywe konta osób w wieku 13 lat. Instagram już od samego początku podsuwał filmy o lekkim zabarwieniu erotycznym – na przykład takie, na których kobiety zmysłowo tańczą lub skupiają się na swoim ciele. Z czasem, gdy w trakcie testów oglądano tylko takie wideo, a pozostałe pomijano, serwis zaczął proponować coraz „ostrzejsze” materiały, zdecydowanie nieodpowiednie dla nieletnich.

Wśród nich znalazły się filmy z kobietami, które udawały akty seksualne oraz wideo, na których ludzie pokazują swoje genitalia! Ponadto w jednym przypadku wyświetlano film za filmem o seksie analnym, a w kilku innych kobiety obiecywały wysłanie nagich zdjęć użytkownikom, którzy zostawili komentarz.

Co równie przerażające, filmy o lekkim zabarwieniu erotycznym zaczęły być proponowane rzekomym 13-latkom już po trzech minutach od założenia konta, a po 20 minutach oglądania takich wideo w sekcji rekomendowanych Reels w większości znajdowały się materiały twórców tworzących treści o charakterze seksualnym.

Meta, właściciel Instagrama, jest świadomy tego patologicznego działania algorytmów, ponieważ – jak przekazuje The Wall Street Journal – pracownicy giganta w przeszłości przeprowadzili podobne testy i przyniosły one analogiczne efekty. W styczniu wydano aktualizację, która miała zapobiec wyświetlaniu nieodpowiednich treści małoletnim, ale – jak widać – algorytmy wciąż nie działają zgodnie z założeniami.

Zdaniem przedstawiciela firmy, Andy’ego Stone’a, nastoletni użytkownicy w rzeczywistości tak jednak nie korzystają z Instagrama. Mimo wszystko podjęto wysiłki, aby zminimalizować to patologiczne zjawisko i podobno udało się skutecznie zmniejszyć jego skalę w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Czy taka sama patologia jest na TikToku i Snapchacie?

The Wall Street Journal i profesorka Laura Edelso z Northeastern University przeprowadzili analogiczne testy również na TikToku i Snapchacie. W ich przypadku nie było takiej sytuacji jak na Instagramie – rzekomym 13-latkom nie proponowano nieodpowiednich dla nich filmów o tematyce erotycznej, mimo ich aktywnego szukania oraz zaobserwowania twórców takich materiałów.

Warto wiedzieć, że nastoletnie dzieci nie powinny oglądać treści pornograficznych, ponieważ może to negatywnie wpłynąć na ich psychikę i samoocenę oraz wyrządzić szkody w wielu obszarach, które może być trudno naprawić.