Ten tablet to praktycznie głośnik Bluetooth z dużym ekranem

Lenovo ma coś dla fanów dobrego brzmienia. I nie, nie chodzi o słuchawki. Firma postanowiła zamontować dobre głośniki w tablecie. Dzięki nim wrażenia audio podczas użytkowania modelu Tab Plus mają być znakomite.

Tablet, który jest głośnikiem

Lenovo zaprezentowało tablet Tab Plus, którego główną cechą są nie dwa, nie cztery, nie sześć, a aż osiem głośników JBL o strukturze matrycy Hi-Fi z systemem Dolby Atmos. Brzmi to (hehe) jak prosta droga do objęcia tytułu najlepiej grającego tabletu na rynku.

Dźwięk stereo sięga mocy 26 W – to większy potencjał na rozkręcanie imprezek, niż mogą zaoferować głośniki Bluetooth wielu firm. Na osiem emiterów przypadają cztery matrycowe głośniki wysokotonowe i cztery niskotonowe, umieszczone w 4 komorach audio o pojemności 22 ml. To zdaje się dla tych, którzy wiecznie narzekają, że w urządzeniach mobilnych brakuje im basu.

W razie, gdy nie będziemy w stanie używać tego solidnego zestawu dźwiękowego, do naszej dyspozycji oddaje się port słuchawkowy z obsługą dźwięku wysokiej rozdzielczości o częstotliwości 24 bitów i 96 kHz.

Lenovo Tab Plus (źródło: producent)

Tablet można podłączyć do smartfona niczym głośnik Bluetooth i zdalnie przesyłać sygnał audio, podczas gdy urządzenie będzie spoczywać na specjalnej zintegrowanej podstawce z możliwością regulacji kąta nachylenia w zakresie 175 stopni.

Od strony oprogramowania miły jest dodatek oferujący personalizowaną regulację głośności, co pozwala na automatyczne zwiększanie jej, gdy mamy odpalone np. Spotify, a zmniejszanie, gdy korzystamy z przeglądarki.

Nie tylko dźwięk

Należy pamiętać, że Lenovo Tab Plus to wciąż tablet, a więc oferuje 11,5-calowy ekran 2K z certyfikatem TUV, jasnością 400 nitów i odświeżaniem obrazu w 90 Hz, procesor MediaTek G99, 8 GB RAM i 128 GB lub 256 GB pamięci wewnętrznej (w zależności od wersji).

Lenovo Tab Plus (źródło: producent) Lenovo Tab Plus (źródło: producent)

Oczywiście są też kamery (8 Mpix z przodu i z tyłu), moduł Wi-Fi, Bluetooth 5.2, USB-C, a także opcja rozszerzenia pamięci kartą micro SD.

Całość zasila bateria o pojemności 8600 mAh, która oferuje bardzo dobry czas pracy sięgający 12 godzin streamingu, a do tego można ją szybko ładować z mocą 45 W.

Lenovo obiecuje dwa lata aktualizacji systemu, który startuje na tym urządzeniu od Androida 14. Z kolei poprawki zabezpieczeń będą dostarczane przez calutkie 4 lata – do czerwca 2028 roku.

Tablet Lenovo Tab Plus będzie dostępny w Polsce od 3 lipca w cenie zaczynającej się od 1499 zotych.