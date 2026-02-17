Liczysz na szybki zwrot podatku za 2025 rok? Możesz jednak poczekać dłużej

Od minionej niedzieli, 15 lutego 2026 roku, można składać zeznania podatkowe za pośrednictwem usługi Twój e-PIT. Jeśli jednak liczysz na szybki zwrot podatku za 2025 rok, możesz się rozczarować.

Szybki zwrot podatku za 2025 rok? Raczej uzbrój się w cierpliwość

Od 15 lutego 2026 roku można składać zeznania podatkowe za 2025 rok przez Twój e-PIT. Ministerstwo Finansów udostępnia to narzędzie już po raz ósmy i z każdym rokiem cieszy się ono coraz większą popularnością. W 2022 roku pierwszy milion zeznań złożono po 9 dniach, a w 2023 roku już w ciągu 3 dni.

W kolejnych latach tempo przyspieszało i dziś Ministerstwo Finansów poinformowało, że pierwszy milion zeznań podatkowych, złożonych przez Twój e-PIT, również został już przekroczony i to szybciej niż w 2025 roku, bo po niespełna 48 godzinach. To pokazuje, że usługa ta staje się coraz popularniejsza, prawdopodobnie również dlatego, że od 2025 roku PIT można złożyć też przez aplikację e-Urzędu Skarbowego.

Ministerstwo Finansów podaje, że podatnicy korzystający z usługi Twój e-PIT złożyli już ponad 1 milion formularzy PIT za 2025 rok, w tym:

1 milion 55 tysięcy deklaracji PIT-37,

44 tysiące deklaracji PIT-28,

42 tysiące deklaracji PIT-38,

21 tysięcy deklaracji PIT-36,

1 tysiąc deklaracji PIT 36L,

1,3 tysiąca oświadczeń PIT-OP,

1,6 tysiąca deklaracji PIT-DZ.

Z uwagi na większą liczbę zeznań podatkowych, złożonych w krótszym czasie, należy spodziewać się, że zwrot podatku za 2025 rok zostanie wypłacony później, aczkolwiek Urząd Skarbowy wciąż musi wysłać przelew w ciągu 45 dni od daty złożenia rozliczenia przez Twój e-PIT, ponieważ tak jest zapisane w przepisach.

Warto zauważyć, że mimo iż pierwszy milion deklaracji podatkowych złożono w mniej niż 48 godzin, systemy działały całkiem sprawnie. Jak można było się spodziewać, 15 lutego 2026 roku zaraz po północy wystąpiły problemy z dostępnością usługi Twój e-PIT, ale później działała ona już należycie i ewentualnie mogły występować jednostkowe, chwilowe „czkawki” – nie było słychać o masowej awarii systemu.

Po północy 15 lutego 2026 roku był problem z dostaniem się do usługi Twój e-PIT (screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl)

Czekasz na zwrot podatku? Uważaj na oszustów

Jako że wiele osób liczy na szybki zwrot podatku za 2025 rok, oszuści mogą chcieć to wykorzystać. Istnieje (duże) prawdopodobieństwo, że na skrzynki mieszkańców Polski będą trafiały wiadomości z informacją o rzekomo oczekującym zwrocie podatku i proszące o podanie danych do logowania do bankowości internetowej albo karty płatniczej.

Jeśli dostaniesz taki e-mail, nie klikaj w żadne linki i od razu go skasuj. Podczas składania zeznania podatkowego przez Twój e-PIT można podać numer rachunku, na który mają trafić pieniądze. Jeśli ktoś pozostawi to pole puste, otrzyma zwrot podatku za 2025 rok przekazem pocztowym.

Może się jednak zdarzyć, że ktoś przez nieuwagę poda błędny numer konta – w takiej sytuacji Urząd Skarbowy może skontaktować się z podatnikiem albo dokona zwrotu przekazem pocztowym na adres domowy, ale na pewno nie wyśle e-maila z informacją o oczekującym zwrocie i (rzekomej) konieczności podania wrażliwych danych.