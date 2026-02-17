Do Żabki za potrzebą. Nowa usługa może być popularna

Żabka od dawna nie jest tylko sklepem z artykułami spożywczymi i chemicznymi oraz alkoholem i wyrobami tytoniowymi, który można spotkać na prawie każdym rogu. To centrum usług, których dostępności trudno spodziewać się w takim miejscu. Teraz do ich wachlarza dołącza kolejna, równie zaskakująca jak wiele innych, wprowadzonych wcześniej.

W Żabkach ruszyła wypożyczalnia powerbanków

Serwis Wiadomości Handlowe zauważył, że w sklepach sieci Żabka pojawiły się maszyny-automaty, umożliwiające wypożyczenie powerbanków. Ich operatorem jest Voltrush. Na tę chwilę usługa dostępna jest tylko w Warszawie (wyłącznie dla osób, które skończyły 13 lat) w ponad 200 lokalizacjach oraz jednej Żabce w Piotrkowie Trybunalskim (gdzie siedzibę ma firma Voltrush), ale planowane jest udostępnienie jej w całej Polsce.

Zainteresowani wypożyczeniem powerbanku mogą wybrać czas, przez jaki będą z niego korzystać. Do wyboru są dwie godziny, sześć godzin oraz 24 godziny. Naturalnie zależy od niego cena. Aktualnie cennik wygląda następująco:

2 godziny („na szybko”) – 6,99 złotych (zamiast 8,99 złotych),

6 godzin („na luzie”) – 9,99 złotych (zamiast 12,99 złotych),

24 godziny („na cały dzień”) – 12,99 złotych (zamiast 16,99 złotych).

Obsługiwane są płatności kartą płatniczą, Apple Pay, Google Pay i Blikiem. Można też wpłacić pieniądze na wirtualny portfel. Voltrush wspomina również o subskrypcji, aczkolwiek na tę chwilę nie ma szczegółowych informacji na jej temat.

Usługa wypożyczenia powerbanków od Voltrush w sklepach Żabka (źródło: Voltrush)

Po wypożyczeniu klient ma 2 minuty, aby obejrzeć powerbank i ocenić, czy nie jest on uszkodzony albo zdewastowany. Jeżeli jest, można bezpłatnie wymienić go na inny, a jeśli nie są akurat dostępne inne banki energii w boxie, opłata za wypożyczenie nie zostanie pobrana.

Co ważne, wypożyczony powerbank można zwrócić w dowolnym miejscu, w którym da się go wypożyczyć – nie trzeba wracać do miejsca, gdzie się wypożyczyło bank energii. Dostępne lokalizacje wraz z informacją, czy są wolne sloty, wyświetlane są w aplikacji, którą można pobrać na smartfony z systemem Android, a także na iPhone’y.

Co to za firma Voltrush?

Na oficjalnej stronie można przeczytać, że Voltrush to polska sieć wypożyczania powerbanków, stworzona z myślą o miejskim tempie życia. To odpowiedź na realną potrzebę, ponieważ nie jest rzadkim zjawiskiem sytuacja, że smartfon czy inne urządzenie zaczyna się rozładowywać, a w pobliżu nie ma gniazdka albo ktoś akurat nie ma przy sobie ładowarki.

Wypożyczane powerbanki są uniwersalne, gdyż oferują trzy kable: po jednym z końcówką USB-C, Lightning i micro USB.

Regulamin Voltrush