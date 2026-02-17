Osoby, które posiadają radioodbiornik lub/i telewizor, muszą zarejestrować swoje urządzenia w ciągu 14 dni od nabycia i płacić z tego tytułu abonament RTV. Poczta Polska może sprawdzić, czy wywiązujesz się ze swojego obowiązku.

Poczta Polska może sprawdzić, czy masz telewizor i musisz płacić abonament RTV

Jeśli posiadasz w swoim domu radio lub/i telewizor, musisz płacić abonament RTV. Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 roku o opłatach abonamentowych. Co ważne: istotny jest fakt zdolności urządzenia do natychmiastowego odbioru programu telewizyjnego lub radiowego, więc opłata wymagana jest nawet wtedy, gdy sprzęt nie jest używany.

Poczta Polska jest uprawniona do kontrolowania wywiązywania się z obowiązku rejestracji. Odpowiedzialne jest za to Centrum Obsługi Finansowej, którego pracownicy (nie listonosze) – w przypadku kontroli – mają obowiązek okazać:

upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie,

legitymację służbową,

a także – na żądanie kontrolowanego – dowód osobisty.

Poczta Polska informuje, że osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników RTV lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Centrum Obsługi Finansowej regularnie przeprowadza kontrole, jednak – jak przekazuje serwis Business Insider na podstawie informacji uzyskanych od biura prasowego Poczty Polskiej – liczba kontroli w gospodarstwach domowych jest znikoma i stanowi jedynie niewielki odsetek wszystkich.

Istnieje zatem niewielkie prawdopodobieństwo, że kontroler zapuka do Twoich drzwi, aczkolwiek mimo wszystko należy się tego spodziewać.

Jaka kara za niepłacenie abonamentu RTV w 2026 roku?

Należy pamiętać, że płacenie za pakiet telewizyjny u operatora nie zwalnia z obowiązku opłacania abonamentu RTV w 2026 roku. Za niewywiązywanie się z niego grozi wysoka kara – trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika – 285 lub 915 złotych.

Jeżeli kara nie zostanie zapłacona, Centrum Obsługi Finansowej wyśle najpierw upomnienie, a następnie tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego.

Ile wynosi abonament RTV w 2026 roku?

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła wysokość abonamentu RTV w 2026 roku na 9,50 złotych za odbiornik radiowy i 30,50 złotych za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiowy. W przypadku płatności za więcej miesięcy z góry, przysługuje rabat.

Abonament RTV – wysokość opłat w 2026 roku (źródło: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji)

Z opłacania abonamentu RTV zwolnione są osoby, spełniające określone kryteria, w tym:

zaliczone do I grupy inwalidów,

całkowicie niezdolne do pracy,

posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

trwale lub okresowo całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym,

które ukończyły 75 lat,

otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub rentę socjalną z ZUS,

niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,

niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,

które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS,

bezrobotne,

posiadające prawo do zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego,

otrzymujące zasiłek dla opiekuna,

inwalidzi wojenni i wojskowi,

kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi,

które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnieniem,

posiadające status weterana poszkodowanego.

Aby skorzystać ze zwolnienia, należy przedstawić odpowiedni dokument (wykaz znajdziecie w tym pliku w formacie PDF). Warto też przypomnieć, że rząd chce zlikwidować abonament RTV już od 2027 roku.