ChatGPT chce się upewnić, że masz 18 lat

Bot, opracowany przez OpenAI, otrzymuje nową funkcję. ChatGPT chce upewnić się, czy masz 18 lat. Oto, co się stanie, jeśli system się pomyli i stwierdzi, że nie jesteś pełnoletni(a).

Funkcja przewidywania wieku trafia do ChatGPT – tak bot sprawdzi, czy masz 18 lat

Wokół botów sztucznej inteligencji ciągle coś się dzieje. Podobno firma OpenAI – przy współpracy z byłym projektantem Apple – pracuje nad innowacyjnym długopisem z AI, a od kilku dni można wykupić nowy plan ChatGPT Go. Teraz amerykańskie przedsiębiorstwo zaanonsowało kolejną funkcję, która ma jeszcze lepiej chronić osoby niepełnoletnie przed dostępem do niewłaściwych dla nich treści.

Nowa opcja to przewidywanie wieku, której zadaniem jest określenie, czy dane konto należy do osoby poniżej 18. roku życia. W przypadku osób, które już podczas rejestracji zaznaczą, że nie są pełnoletnie, na ich konta od razu zostaną nałożone dodatkowe zabezpieczenia. Pozostali użytkownicy będą „sprawdzani”. Jak ma to wyglądać w praktyce?

Za pomocą nowego modelu AI bot spróbuje oszacować wiek użytkownika. W tym celu wykorzysta analizę sygnałów behawioralnych na poziomie konta, typowe pory dnia, w których jest używany, sprawdzi wzorce użytkowania i podany przez użytkownika wiek. Jeśli system wykryje zachowanie pasujące do osoby niepełnoletniej, ChatGPT automatycznie dostosuje dodatkowe zabezpieczenia, czyli ograniczy:

treści brutalne i drastyczne,

viralowe wyzwania (mogące prowadzić do ryzykownych i niebezpiecznych zachowań),

odgrywanie ról w charakterze romantycznym,

przedstawianie samookaleczeń,

treści promujące ekstremalne standardy piękna, w tym niezdrowe diety i wstyd dotyczący wyglądu ciała.

Warto wspomnieć, że poza wyżej wymienionymi zabezpieczeniami rodzice będą mogli dostosować ograniczenia korzystania z aplikacji poprzez kontrolę rodzicielską.

Oczywiście system AI może się pomylić i stwierdzić, że masz mniej niż 18 lat. Wtedy konieczne będzie potwierdzenie swojego wieku, aby zyskać pełny dostęp. Firma twierdzi, że będzie można to zrobić szybko i łatwo poprzez Ustawienia konta oraz system Persona za pomocą selfie na żywo lub dowodu tożsamości. Na stronie pomocy podkreślono, że metoda uzależniona jest od zasad obowiązujących w danym kraju.

We’re rolling out age prediction on ChatGPT to help determine when an account likely belongs to someone under 18, so we can apply the right experience and safeguards for teens.



Adults who are incorrectly placed in the teen experience can confirm their age in Settings > Account.… — OpenAI (@OpenAI) January 20, 2026

Dlaczego przewidywanie wieku przez ChatGPT może być problematyczne?

Pomysł i rozwiązanie brzmi naprawdę dobrze, ale czy tylko ja dostrzegam pewne nieścisłości? Po pierwsze, z urządzeń, podobnie zresztą jak z kont, mogą korzystać różne osoby, a OpenAI nie wspomina, czy taka weryfikacja będzie jednorazowa.

Problematyczny wydaje mi się też sposób weryfikacji tożsamości, gdy bot wykryje, że użytkownik nie jest pełnoletni. Jeśli chodzi o selfie, to wbrew pozorom młode osoby (np. dzięki makijażowi) często wyglądają na znacznie starsze, a z drugiej strony – dokument można na moment „pożyczyć” od mamy czy taty, aby go zeskanować i załatwić sprawę, prawda? Gdyby połączyć obie te metody – wpierw skan dokumentu, a w przypadku wykrycia podejrzanego zachowania poprosić o selfie, to zabezpieczenie wydawałoby się znacznie lepsze.

Warto w tym miejscu przypomnieć też, że w ChatGPT mogą pojawić się treści przeznaczone tylko dla dorosłych. Bot miałby obsłużyć materiały dla osób 18+, jednak – zgodnie z wytycznymi – opcje te miałyby zostać wdrożone dopiero po wprowadzeniu weryfikacji wieku. Wygląda na to, że warunek ten wkrótce może zostać spełniony.

Przewidywanie wieku w ChatGPT na terenie UE ma zostać wdrożone w nadchodzących tygodniach. Pewnie wtedy dowiemy się, jak ta opcja będzie działać w praktyce i czy to otworzy drogę OpenAI do udostępnienia dorosłym materiałów 18+.

Warto w tym miejscu przypomnieć też sytuację, w jakiej znalazła się platforma Elona Muska. W zeszłym tygodniu – po tym, jak stan Kalifornia wszczął postępowanie w sprawie xAI oraz Groka – platforma X zablokowała możliwość edytowania zdjęć prawdziwych osób w skąpych ubraniach.