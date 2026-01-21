Nowy zegarek Garmin jest wyjątkowy. Celuje w niszę

Garmin należy do wąskiego grona najbardziej cenionych producentów smartwatchy i zegarków sportowych. Jego produkty nierzadko wyróżniają się tym, że są w stanie zainteresować pokaźne grupy użytkowników. Tymczasem najnowszy, wprowadzony właśnie do sprzedaży model jest propozycją z gatunku wyjątkowo niszowych.

Garmin Approach J1 to niszowy zegarek – dla młodych golfistów

Nowy zegarek nazywa się Garmin Approach J1 i powstał z myślą konkretnie o młodych wiekiem miłośnikach golfa. Jest smukły i lekki, jego interfejs – uproszczony, a funkcje skupiają się na nauce i doskonaleniu umiejętności, a nie tylko zbieraniu statystyk i pomaganiu w orientacji na polu.

Urządzenie ma fabrycznie wgranych ponad 43000 pól golfowych. Wśród funkcji zaś można odnaleźć indywidualne wskazówki dotyczące pierwszego uderzenia, par dostosowany do umiejętności, graficzny zegar zalecanego tempa gry oraz pomoc w doborze kijów. Wyniki można zapisywać, a statystyki przeglądać.

Garmin Approach J1 (fot. Garmin)

Wszystkie te informacje wyświetla na okrągłym ekranie AMOLED o średnicy 1,2 cala i rozdzielczości 390×390 pikseli. Pokrywające go szkło zostało dodatkowo wzmocnione chemicznie, ramkę wykonano z anodyzowanego aluminium, a pasek jest materiałowy i ma zapięcie na rzep.

Warto jeszcze dodać, że na jednym ładowaniu zegarek Garmin Approach J1 wytrzymuje maksymalnie 10 dni, przy czym w trybie GPS czas ten skraca się do 15 godzin.

Ile kosztuje zegarek Gamin Approach J1?

Zegarek Garmin Approach J1 widnieje już na polskiej stronie producenta. Tam też odnajdujemy informację, że możliwość składania zamówień wystartuje 23 stycznia 2026 roku, a cena wyniesie 1509 złotych.

Będzie więc kosztować całkiem sporo, ale ani to najdroższy, ani najtańszy model w golfowej rodzinie Approach. Na jednym krańcu znajduje się zegarek S70 (za 2579 złotych), na drugim zaś S12 (za 859 złotych).

Więcej wieści z obozu Garmina

Z innych wieści warto wspomnieć, że niedawno na rynku pojawił się nowy wariant kolorystyczny zegarka Garmin Venu X1 – Soft Gold, a także nowy Quatix 8 Pro, oferujący łączność satelitarną. Wraz z modelem Approach J1 zaś na rynku debiutuje nowa wersja taktycznego smartwatcha Tactix 8 – z wyświetlaczem AMOLED i powłoką Cerakote.

Cerakote to ceramiczno-polimerowa powłoka kompozytowa o bardzo wysokiej odporności na ścieranie, korozję i rozmaite reakcje chemiczne. Pokryty nią zegarek Garmin Tactix 8 jest więc wytrzymalszy, a przy okazji ma charakterystyczny wygląd.

Garmin Tactix 8 Cerakote Edition (fot. Garmin)

To też dobry moment, by przypomnieć, że Tactix 8, który pojawił się w sprzedaży blisko rok temu, ma 1,4-calowy wyświetlacz o wysokiej jasności, pakiet funkcji outdoorowych i taktycznych, jak również zdrowotnych i treningowych, zintegrowaną latarkę LED, moduł GPS, wielopasmową technologię SatIQ, barometryczny wysokościomierz i 3-osiowy kompas oraz akumulator zapewniający do 29 dni pracy w trybie zegarka. Całość uzupełniają powiadomienia z telefonu, odtwarzacz muzyczny i funkcja płatności zbliżeniowych.

Cena tej nowej wersji wynosi 6879 złotych.