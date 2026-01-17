Choć sztuczna inteligencja OpenAI jest dostępna dla wszystkich za darmo, to za opłatą można odblokować jej większy potencjał. ChatGPT otrzymał właśnie nowy plan, który jeszcze bardziej obniży próg wejścia.

AI na sterydach

Najtańszym sposobem na używanie na ChatGPT przez osobę prywatną od zawsze jest po prostu wpisanie adresu w przeglądarkę. Żadnych rejestracji i płatnych abonamentów wystarczy, aby zadać pytanie, poprosić o wskazanie jakiegoś rozwiązania czy wygenerowanie np. prostego arkusza.

Ci, którym zależało na odblokowaniu większych możliwości AI, mieli natomiast do dyspozycji plan Plus. W obecnym formacie umożliwia on dostęp do m.in. bardziej rozbudowanego modelu sztucznej inteligencji, rozszerzonej funkcji tworzenia obrazów i glebokiej analizy, możliwość generowania treści wideo za pomocą silniku Sora oraz wcześniejszy dostęp do nowych funkcji. Koszt tego luksusu wynosi 99,99 złotych miesięcznie.

Najzagorzalsi fani mogą jednak pójść o krok dalej i zapłacić za plan Pro. W tej chwili oznacza to dostęp do modelu ChatGPT-5.2 Pro, brak ograniczeń co do liczby wysłanych wiadomości oraz wygenerownych obrazów, „maksymalny kontekst” i dalsze rozszerzenie funkcji generatora wideo. Nie jest to jednak tania rzecz, gdyż za całość trzeba być gotowym wydawać 999,99 złotych miesięcznie.

ChatGPT Go w Polsce. Ile kosztuje?

Dodajmy więc grosz do każdej kwoty i widać jak na dłoni, że płatny ChatGPT był zabawą, która zaczynała się od trzycyfrowych kwot. Aby nieco obniżyć próg wejścia, pół roku temu OpenAI dodało nowy plan w kilku krajach, który właśnie trafia na arenę globalną – w tym do Polski.

W ramach ChatGPT Go otrzymujemy dostęp do:

większego llimitu na na liczbę wiadomości, plików oraz obrazów,

dłuższego przetrzymywania historii w pamięci AI,

szerszy dostęp do modelu ChatGPT-5.2.

Niestety, OpenAI nie precyzuje, ile zapytań więcej można przesłać w ramach tego abonamentu. Koszt korzystania z ChatGPT w tym planie to wydatek rzędu 34,99 złotych – mniej niż za niektóre abonamenty platform streamingowych.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że plan Go może zostać objęty w przyszłości reklamami – i to tylko kwestia czasu, jak w ChatGPT reklamy się pojawią. Póki co trwają wewnętrzne testy w USA, jednak czasy, w których AI była przyjemną w użytkowaniu ciekawostką, mamy dawno za sobą, więc ten ruch giganta nie powinien nikogo zdziwić.