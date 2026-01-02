Twórcy ChatGPT będą chcieli sprzedać Ci… długopis

Nie od dziś wiadomo, że OpenAI wraz z byłym projektantem Apple – Jonym Ivem – pracują nad pierwszym urządzeniem ze sztuczną inteligencją. Teraz już wiadomo jaką formę może przyjąć ten sprzęt.

Pierwszy sprzęt twórców ChatGPT może być długopisem

Jony Ive odszedł z Apple już w 2019 roku, jednak nadal kojarzony jest przede wszystkim z iPhone’ami, iPadami, Apple Watchami i wielu innymi sprzętami z logiem nadgryzionego jabłka. Znany projektant Apple we wrześniu 2024 roku rozpoczął współpracę z OpenAI i już wtedy wspominaliśmy, że celem tej kooperacji jest prawdopodobnie stworzenie urządzenia AI.

Mimo że upłynął już ponad rok, tak naprawdę do dziś twórcy ChatGPT nie pochwalili się co to będzie za sprzęt ani kiedy dokładnie mógłby faktycznie zadebiutować. Wiadomo jedynie, że zaoferuje funkcje oparte na sztucznej inteligencji, a pierwsze propozycje mogą trafić na rynek pod koniec 2026 roku lub na początku 2027 roku.

Okazuje się, że jednym z pierwszych produktów OpenAI, może być długopis – ale dość nietypowy, a znane źródło Smart Pikachu określa go jako kontekstualnie świadomy. Sprzęt otrzymał nazwę kodową Gumdrop. Długopis – oczywiście poza współpracą ze sztuczną inteligencją – mógłby m.in. zapisywać notatki odręczne czy pełnić rolę dyktafonu.

Początkowo produkcją pierwszego urządzenia OpenAI miała zająć się firmą Luxshare, jednak OpenAI nie chce, aby sprzęt był produkowany w Chinach. W zamian podobno wybrano markę Foxconn z produkcją w Wietnamie.

As many requested, small supply chain updates about Openai / Jony ive hardware project now twice confirmed:



-internal codename is "Gumdrop" 🍬

-project was originally assigned to Luxshare 立讯

-now likely moving to Foxconn after dispute over mfg site location



Openai does not… https://t.co/gkhogbIb4f — 智慧皮卡丘 Smart Pikachu (Weibo) (@zhihuipikachu) December 30, 2025

Urządzenia OpenAI i Jony’ego Ive’a – planów jest znacznie więcej

W czerwcu 2025 roku pojawiły się spekulacje, że OpenAI wraz z Jonym Ivem pracują nad produktem łączącym Plaud NotePin z AI Pin. Warto też wspomnieć, że firma kreatywna LoveFrom.io znanego projektanta niedawno dołączyła do imperium Sama Altmana. Podkreślę jednak, iż cała transakcja kosztowała 6,5 miliarda dolarów i została oparta na akcjach – nie doszło więc do zmiany właściciela.

We wrześniu 2025 roku zdradzono też, że jednym z efektów prac OpenAI ma być urządzenie w formie inteligentnego głośnika bez wyświetlacza. Sprzętowe ambicje Sama Altmana są jednak znacznie większe. Firma rozważa też opracowanie inteligentnych okularów czy dyktafonu.

Z kolei w październiku 2025 roku pojawiły się plotki o pewnych problemach z urządzeniem OpenAI. Zdradzono też, iż sprzęt miałby być niewielki, mieszczący się w dłoni, bez ekranu, ale z mikrofonem, głośnikiem i kamerą.