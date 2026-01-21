Pierwsze wieści o Xiaomi 18. Brzmią obiecująco

Najpierw we wrześniu 2025 roku zadebiutowały Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro i Xiaomi 17 Pro Max, a już 25 grudnia 2025 roku premierę miał Xiaomi 17 Ultra. Mimo że było to bardzo niedawno, już pojawiają się pierwsze informacje na temat Xiaomi 18. I brzmią one bardzo obiecująco.

Smartfon Xiaomi 18 nie będzie „odstawać” jak Xiaomi 17

Podobnie jak iPhone 17 różni się od modeli iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max, tak samo wiele dzieli „Siedemnastki” chińskiego giganta. W kolejnej generacji cech wspólnych ma być jednak więcej, na czym skorzysta smartfon Xiaomi 18.

Plakat na premierę Xiaomi 17 (fot. Xiaomi)

Najczęściej bardzo dobrze poinformowany leakster z Chin, posługujący się nazwą Digital Chat Station, donosi, że wszystkie flagowe smartfony z serii Xiaomi 18 zostaną wyposażone w teleobiektyw o budowie peryskopowej, ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych i funkcję ładowania indukcyjnego, a do tego będą miały wysoką odporność na wodę.

To świetna wiadomość dla podstawowego modelu, ponieważ to właśnie smartfon Xiaomi 18 (nie 18 Pro ani 18 Pro Max) doczeka się największej aktualizacji. Poprzednik, jako jedyny, nie ma bowiem peryskopowego teleobiektywu. Jego zastosowanie może zapewnić większy zakres optycznego przybliżenia. Dla przypomnienia, Xiaomi 17 oferuje 2,6-krotny zoom optyczny.

To nie jedyne dobre zmiany w serii Xiaomi 18

Przywoływany informator przekazał również, że Xiaomi rozważa zastosowanie Lateral Overflow Integration Capacitor (LOFIC) w celu zmaksymalizowania wydajności HDR. Pozwala ona na zapisywanie szczegółów w bardzo jasnych (prześwietlonych) i bardzo ciemnych obszarach zdjęcia w jednej klatce, za sprawą przechowywania przepełnionych elektronów w dodatkowym kondensatorze.

Technologia ta miałaby znaleźć zastosowanie w teleobiektywie o budowie peryskopowej, aczkolwiek nie ma pewności, że zaoferowałby ją również smartfon Xiaomi 18, mimo że ma on otrzymać taki właśnie teleobiektyw.

Ponadto jest mowa, że przynajmniej niektóre modele z serii Xiaomi mogą zostać wyposażone w aparat główny o rozdzielczości 200 Mpix, który zastąpiłby 50 Mpix sensor, lecz – jeśli tak się faktycznie stanie, to – prawdopodobnie nie w podstawowej „Osiemnastce”. Tak samo najpewniej nie otrzyma ona dodatkowego ekranu na tyle, jak smartfon Xiaomi 18 Pro i 18 Pro Max.

Cała trójka ma natomiast bazować na procesorze Qualcomm Snapdragon. Nie wiadomo jednak, czy będzie to Snapdragon 8 Elite Gen 6, czy Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, gdyż Amerykanie mają zaoferować producentom dwa chipsety do flagowców. Nie byłoby niespodzianką, gdyby smartfon Xiaomi 18 otrzymał ten pierwszy, a pozostałe dwa – drugi.