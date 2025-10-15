ChatGPT tylko dla dorosłych. W końcu będziecie mogli pofantazjować

Co do zasady z botem sztucznej inteligencji nie mogliście fantazjować, choć na pewno wielu z Was próbowało go zmanipulować. Wygląda jednak na to, że użytkownicy jeszcze w tym roku będą mogli prowadzić rozmowy na tematy 18+ z ChatGPT.

ChatGPT zdejmie blokadę treści przeznaczonych dla dorosłych

CEO OpenAI – Sam Altman – za pośrednictwem serwisu X zapowiedział, że jeszcze w grudniu 2025 roku w ręce użytkowników trafi nowa odsłona ChatGPT. Wersja ta zostanie skierowana wyłącznie do dorosłych. Warto wspomnieć, że we wrześniu 2025 roku twórcy tego popularnego bota zaanonsowali nowe funkcje kontroli rodzicielskiej oraz automatycznego wykrywania wieku.

Wygląda na to, że te nowe opcje nie zostały opracowane tylko po to, aby zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo dzieciom i młodzieży, ale jednocześnie dać dorosłym większą swobodę w rozmowach z botem. Z zapowiedzi wynika, iż gdy w grudniu 2025 roku rozpocznie się wdrażanie ograniczeń wiekowych ChatGPT, co ma pozwolić użytkownikom na jeszcze więcej, na przykład treści erotyczne dla zweryfikowanych osób dorosłych. Altman zaznaczył również, że OpenAI korzysta z zasady traktuj dorosłych użytkowników jak dorosłych.

Jak zaznacza Engadget, niektórzy fani tego znanego bota sztucznej inteligencji próbują regularnie nim manipulować. Wszystko po to, aby zaangażować go w rozmowy o treściach uznawanych za niewłaściwe. Portal jednak wspomina, iż ogłoszenie Sama Altmana brzmi raczej jak milcząca zgoda OpenAI na to, że takie przypadki użycia są dopuszczalne.

We made ChatGPT pretty restrictive to make sure we were being careful with mental health issues. We realize this made it less useful/enjoyable to many users who had no mental health problems, but given the seriousness of the issue we wanted to get this right.



Now that we have… — Sam Altman (@sama) October 14, 2025

Czy treści dla dorosłych w ChatGPT to na pewno dobry pomysł?

OpenAI wspominało już o obsłudze materiałów typowych dla osób 18+ podczas DevDay 2025. W najnowszych wytycznych skierowanych do deweloperów zawarto zapis o tym, iż treści dla osób dorosłych zostaną wdrożone po wprowadzeniu funkcji weryfikacji wieku oraz kontroli. Może się więc okazać, że jeszcze w tym roku będziecie mogli poświntuszyć z botem AI.

Pozostaje tylko jedna kwestia – czy to na pewno dobry pomysł? ChatGPT już sporo „narozrabiał”. Jednym z przykładów jest historia 16-letniego Adama Raine’a, który został okrzyknięty mianem ofiary sztucznej inteligencji. Z relacji rodziców młodocianego wynika, iż narzędzie OpenAI „wiedziało” o jego czterech próbach samobójczych, a nawet pomogło zaplanować kolejną. Twórcy bota przyznali wtedy, iż zabezpieczenia zawiodły.

Pojawia się więc jedno pytanie: czy zabezpieczenia nie zawiodą, gdy ChatGPT ze „zdjętą blokadą 18+” będzie w rękach niepełnoletnich użytkowników?