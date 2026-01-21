Nowy odkurzacz Dreame zadba o… Twoje plecy

Odkurzacz pionowy bezprzewodowy Dreame V30 Essential
Do polskich sklepów trafiły właśnie dwa nowe urządzenia marki Dreame. Jedno z nich to odkurzacz, który ma nie tylko zadbać o podłogi i dywany, ale również o Twoje plecy.

Odkurzacz Dreame V30 Essential zadba o dywany, podłogi i Twoje plecy

Na polskim rynku pojawił się nowy, bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dreame V30 Essential. Według producenta model ten ma coś, co łączy wysoką wydajność i ergonomiczną konstrukcję. Zacznę od czegoś, na co bardzo często zwracam uwagę, wybierając urządzenia domowe, które podczas używania muszę przez dłuższy czas trzymać w rękach, a więc od masy. Sprzęt waży 2,3 kilograma – nie jest więc ciężki, ale też nie najlżejszy. Dla porównania, Mova G70 waży 1,93 kilograma.

Dreame V30 Essential wyposażono w składaną rurę o maksymalnym kącie zgięcia 90 stopni, dzięki czemu zadba o plecy użytkownika, gdyż odkurzenie pod meblami nie będzie wymagało schylania się.

Jednym z elementów, który zwrócił mogą uwagę, jest szczotka OmniX 2.0 z dynamicznym wlotem powietrza. Według producenta takie rozwiązanie powinno zażegnać problem z blokowaniem się wałka na dywanach z długim włosiem – co powiem szczerze, doskwierało mi podczas testów Dreame H15 Mix.

Poza tym nowy odkurzacz wyposażono w szerokokątne podświetlenie, dzięki któremu użytkownik na bieżąco dowiaduje się, gdzie powinien jeszcze posprzątać.

Jeśli chodzi o technikalia, Dreame V30 Essential oferuje:

  • silnik wysokoobrotowy, pracujący z prędkością 150 tysięcy obrotów na minutę,
  • siłę ssania 330 AW,
  • podciśnienie 30 tysięcy Paskali,
  • akumulator o pojemności 8 x 3200 mAh, co według deklaracji producenta wystarczy na pracę do 90 minut.

Dreame Tasti DZ30 to airfryer, który ma nie wysuszać potraw

Wraz z najnowszym odkurzaczem na polskim rynku pojawił się airfryer Dreame Tasti DZ30 o łącznej pojemności 11 litrów, czyli całkiem sporej. Sprzęt podzielono na dwie niezależne komory (2x 5,5 litra), co pozwala na przygotowanie dwóch dań w różnych trybach. Łącznie do dyspozycji użytkownika jest osiem automatycznych trybów, w tym funkcja suszenia owoców.

Urządzenie oferuje technologię grzania w 360 stopniach za pomocą górnej spirali powietrznej oraz dolnej płyty grzewczej. Według producenta takie rozwiązanie powoli na równomierne dopiekanie potrawy z każdej strony, co ma wyeliminować konieczność jej odwracania w trakcie pieczenia.

Ponadto Dreame Tasti DZ30 oferuje moc 3000 W i maksymalną temperaturę 240 stopni Celsjusza. Sprzęt korzysta też z systemu nawilżania parą, dzięki czemu przygotowywany posiłek ma zachowywać ponad 70% wilgoci i być soczysty, a nie przesuszony (co jest szczególnie problematyczne w przypadku airfryerów). Warto wspomnieć, że wnętrze pokryto powłoką tytanowo-ceramiczną.

Dreame V30 Essential i Dreame Tasti DZ30 – cena i specjalna oferta promocyjna z okazji premiery

Zarówno odkurzacz, jak i airfryer są już dostępne na polskim rynku. Sugerowane ceny katalogowe wynoszą:

  • Dreame V30 Essential – 2099 złotych,
  • Dreame Tasti DZ30 – 639 złotych.

Z okazji premiery Dreame zaanonsowało specjalną ofertę, dzięki której sprzęty te można kupić kolejno za 1799 złotych i 579 złotych.

Najnowsze urządzenia kupisz taniej również w sklepie producenta.

