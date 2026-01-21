Nowy odkurzacz Dreame zadba o… Twoje plecy

Do polskich sklepów trafiły właśnie dwa nowe urządzenia marki Dreame. Jedno z nich to odkurzacz, który ma nie tylko zadbać o podłogi i dywany, ale również o Twoje plecy.

Odkurzacz Dreame V30 Essential zadba o dywany, podłogi i Twoje plecy

Na polskim rynku pojawił się nowy, bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dreame V30 Essential. Według producenta model ten ma coś, co łączy wysoką wydajność i ergonomiczną konstrukcję. Zacznę od czegoś, na co bardzo często zwracam uwagę, wybierając urządzenia domowe, które podczas używania muszę przez dłuższy czas trzymać w rękach, a więc od masy. Sprzęt waży 2,3 kilograma – nie jest więc ciężki, ale też nie najlżejszy. Dla porównania, Mova G70 waży 1,93 kilograma.

Dreame V30 Essential wyposażono w składaną rurę o maksymalnym kącie zgięcia 90 stopni, dzięki czemu zadba o plecy użytkownika, gdyż odkurzenie pod meblami nie będzie wymagało schylania się.

Jednym z elementów, który zwrócił mogą uwagę, jest szczotka OmniX 2.0 z dynamicznym wlotem powietrza. Według producenta takie rozwiązanie powinno zażegnać problem z blokowaniem się wałka na dywanach z długim włosiem – co powiem szczerze, doskwierało mi podczas testów Dreame H15 Mix.

Poza tym nowy odkurzacz wyposażono w szerokokątne podświetlenie, dzięki któremu użytkownik na bieżąco dowiaduje się, gdzie powinien jeszcze posprzątać.

Dreame V30 Essential (źródło: Dreame)

Jeśli chodzi o technikalia, Dreame V30 Essential oferuje:

silnik wysokoobrotowy, pracujący z prędkością 150 tysięcy obrotów na minutę,

siłę ssania 330 AW,

podciśnienie 30 tysięcy Paskali,

akumulator o pojemności 8 x 3200 mAh, co według deklaracji producenta wystarczy na pracę do 90 minut.

Dreame Tasti DZ30 to airfryer, który ma nie wysuszać potraw

Wraz z najnowszym odkurzaczem na polskim rynku pojawił się airfryer Dreame Tasti DZ30 o łącznej pojemności 11 litrów, czyli całkiem sporej. Sprzęt podzielono na dwie niezależne komory (2x 5,5 litra), co pozwala na przygotowanie dwóch dań w różnych trybach. Łącznie do dyspozycji użytkownika jest osiem automatycznych trybów, w tym funkcja suszenia owoców.

Urządzenie oferuje technologię grzania w 360 stopniach za pomocą górnej spirali powietrznej oraz dolnej płyty grzewczej. Według producenta takie rozwiązanie powoli na równomierne dopiekanie potrawy z każdej strony, co ma wyeliminować konieczność jej odwracania w trakcie pieczenia.

Dreame Z30 (źródło: Dreame)

Ponadto Dreame Tasti DZ30 oferuje moc 3000 W i maksymalną temperaturę 240 stopni Celsjusza. Sprzęt korzysta też z systemu nawilżania parą, dzięki czemu przygotowywany posiłek ma zachowywać ponad 70% wilgoci i być soczysty, a nie przesuszony (co jest szczególnie problematyczne w przypadku airfryerów). Warto wspomnieć, że wnętrze pokryto powłoką tytanowo-ceramiczną.

Dreame V30 Essential i Dreame Tasti DZ30 – cena i specjalna oferta promocyjna z okazji premiery

Zarówno odkurzacz, jak i airfryer są już dostępne na polskim rynku. Sugerowane ceny katalogowe wynoszą:

Dreame V30 Essential – 2099 złotych,

Dreame Tasti DZ30 – 639 złotych.

Z okazji premiery Dreame zaanonsowało specjalną ofertę, dzięki której sprzęty te można kupić kolejno za 1799 złotych i 579 złotych.

Gdzie kupić? Dreame V30 Essential ok. 1799 zł RTV Euro AGD OleOle Zawiera linki afiliacyjne.

Gdzie kupić? Dreame Tasti DZ30 ok. 579 zł RTV Euro AGD OleOle Zawiera linki afiliacyjne.

Najnowsze urządzenia kupisz taniej również w sklepie producenta.