Nie będzie różnicy, czy kupisz Galaxy Z Flip 4, czy Galaxy Z Flip 3

Klienci oczekują, że kolejna generacja każdego smartfona przyniesie znaczące ulepszenia względem poprzedniej wersji, która trafiła na rynek kilka-kilkanaście miesięcy wcześniej. To się jednak już praktycznie nie zdarza i podobnie będzie w przypadku Samsunga Galaxy Z Flip 4.

Samsung Galaxy Z Flip 4 może okazać się… nudny

Po premierze nowego smartfona często pojawia się pytanie, czy warto wymienić posiadany model na najnowszy. W zasadzie zadają sobie je tylko – jeśli w ogóle – najbardziej zakręceni na punkcie elektroniki użytkowej użytkownicy, gdyż zdecydowana większość konsumentów kupuje smartfon co dwa lata lub nawet rzadziej (i to niekoniecznie nowy, bo używane cieszą się coraz większą popularnością).

Najczęściej odpowiedź brzmi jednak nie, bowiem skok technologiczny z generację na generację nie uzasadnia takiego posunięcia. Większą różnicę czuć dopiero po dwóch, a nawet trzech latach. Szczególnie że w ostatnim czasie, z uwagi na ogromne problemy z dostępem do komponentów, nierzadko się zdarza, że nowszy model jest pod pewnymi względami „gorszy” od swojego bezpośredniego poprzednika!

Samsung Galaxy Z Flip 4 również nie zapowiada się ekscytująco, a przynajmniej na to wskazują najnowsze, nieoficjalne doniesienia na jego temat. Użytkownik Twittera, posługujący się nazwą Dohyun Kim i określający się (nie) leakerem, opublikował bowiem wymowny tweet:

Galaxy Z Flip4 = Galaxy Z Flip3 — Dohyun Kim (@dohyun854) April 22, 2022

Oznacza to ni mniej, ni więcej, jak tylko to, że Samsung Galaxy Z Flip 4 będzie „odgrzewanym kotletem”. Czy to jednak coś złego? Cóż, czysto teoretycznie nie, bowiem Galaxy Z Flip 3 jest tak kompletnym, składanym smartfonem, że producent nie ma zbyt dużego pola do manewru, szczególnie biorąc pod uwagę jego składaną naturę.

Z drugiej strony, dotychczas każdy składany smartfon Samsunga był znacząco lepszy od swojego bezpośredniego poprzednika, co szczególnie widać po serii Galaxy Z Fold. W związku z tym klienci mogą poczuć się rozczarowani lub – w lepszym przypadku – nieusatysfakcjonowani nowym Galaxy Z Flip 4.

fot. Katarzyna Pura / Tabletowo.pl

Pozostaje mieć nadzieję, że brak znaczących nowości i innowacyjnych technologii w Galaxy Z Flip 4 pozytywnie wpłynie na jego cenę. Samsung sukcesywnie obniża ceny swoich składanych smartfonów – Galaxy Z Flip kosztował na start 6600 złotych, a Galaxy Z Flip 3 już „tylko” od 4799 złotych. Być może kolejna generacja będzie jeszcze tańsza, aczkolwiek na cenę wpływ ma wiele zmiennych czynników, a obecnie na rynku nie brakuje zawirowań i niekorzystnych zjawisk.