Planujesz śledzić Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026? Z tą promocją nic Cię nie ominie

Zimowe Igrzyska Olimpijskie Milano Cortina 2026 wystartują już 6 lutego 2026 roku. Z tej okazji operator Vectra zaanonsował dwie nowe promocje – zarówno dla obecnych, jak i nowych klientów. Jak podkreśla firma, z tymi ofertami klientowi nie umknie ani jedno olimpijskie wydarzenie.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 w ofercie Vectry dla obecnych klientów

Obecni klienci operatora Vectra mogą śledzić sportowe zmagania za pośrednictwem platformy HBO Max. Cena pakietu przez pierwszych 6 miesięcy wyniesie 14,99 złotych miesięcznie. Po upływie tego czasu koszt wzrośnie do ceny regularnej, uzależnionej od rodzaju planu wybranego spośród:

Podstawowego za 24,99 złotych miesięcznie (od 7. miesiąca) – dla klientów posiadających internet od Vectry,

Standardowego za 34,99 złotych miesięcznie (od 7. miesiąca) – dla klientów posiadających internet lub telewizję od Vectry.

Jednocześnie Vectra podkreśla, że pakiety są oferowane w cenie wciąż konkurencyjnej względem standardowych ofert rynkowych. Co ważne, HBO Max oferowane jest w ramach umowy z 23-miesięcznym okresem obowiązywania oraz jednorazową opłatą aktywacyjną, wynoszącą 10 złotych.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 (źródło: Vectra)

Obecni klienci mogą także skorzystać z pakietów telewizyjnych, obejmujących Eurosport 1 i Eurosport 2, również w ramach zobowiązania zawieranego na 23 miesiące.

Do wyboru są trzy paczki:

Pakiet Złoty (128 kanałów, w tym Eurosport 1) + HBO Max Standardowy przez pierwsze 6 miesięcy za 59,99 złotych miesięcznie (później 69,99 złotych miesięcznie),

Pakiet Złoty (128 kanałów, w tym Eurosport 1) + pakiet Sport na Ostro (12 kanałów, w tym Eurosport 1 i Eurosport 2) przez pierwsze 6 miesięcy za 49,99 złotych miesięcznie (później 59,99 złotych miesięcznie),

Pakiet Złoty (128 kanałów, w tym Eurosport 1) + pakiet Sport na Ostro (12 kanałów, w tym Eurosport 1 i Eurosport 2) + HBO Max Standardowy przez pierwsze 6 miesięcy za 59,99 złotych miesięcznie (później 79,99 złotych miesięcznie).

Oferty obowiązują do 28 lutego 2026 roku.

Jeszcze więcej nowości od Vectry na Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 – oferty dla nowych klientów

Z kolei nowi klienci operatora Vectra mogą skorzystać z pakietów łączących telewizję z kanałami Eurosport 1 i 2 oraz szybkim internetem. Oferta obejmuje dwie paczki:

Pakiet Złoty (128 kanałów TV, w tym Eurosport 1) + internet do 300 Mb/s + HBO Max Standardowy za 94,99 złotych miesięcznie (z 23-miesięcznym okresem zobowiązania i opłatą w wysokości 4,99 zł za modem),

Pakiet Platynowy (167 kanałów, w tym Eurosport 1) + internet do 300 MB/s + Canal+ Super Sport + Pakiet na Ostro (12 kanałów, tym Eurosport 1 i Eurosport 2) + Pakiet Eleven za 104,99 złotych miesięcznie przez pierwsze 12 miesięcy (dodatkowo opłata 4,99 złotych za modem), a od 13. miesiąca koszt wzrośnie do 144,99 złotych miesięcznie (dodatkowo 4,99 złotych za modem). Opłata aktywacyjna pakietu wynosi 89,99 złotych.

Oferty dla nowych klientów będą dostępne do 3 marca 2026 roku.

Zimowe Igrzyska Olimpijskie 2026 (źródło: Vectra)

Sportowe transmisje z Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2026 na żywo bez zobowiązań

Vectra oferuje także dostęp do platformy OTT dostępnej pod adresem tvsmart.pl. Usługa ta pozwala na oglądanie sportowych transmisji na żywo przez internet. Co ważne, jest to oferta, która nie wymaga instalacji anteny, dekodera czy podpisywania umowy na określony czas.

Serwis dostępny jest w modelu subskrypcyjnym z miesięcznym cyklem rozliczeniowym, z którego można zrezygnować w dowolnym momencie. Użytkownicy mają do wyboru dwa pakiety:

Standard z Eurosport 1 i Eurosport 2 (97 kanałów) za 29,99 złotych miesięcznie,

Max z Eurosport 1 i Eurosport 2 (123 kanały) – w ramach promocji 30 dni korzystania z pakietu Max są darmowe, każdy następny miesiąc związany jest z kosztem 39,99 złotych.

Warto również wspomnieć, że z oferty Vectry oraz Multimedia Polska zniknął kanał Show TV. Podobno usunięcie programu jest związane z nieporozumieniem dotyczącym kwestii finansowych, jednak Leszek Kułak – prezes nadawcy stacji – liczy na pozytywne rozstrzygnięcie sporu. Vectra jednak informuje już o zakończeniu współpracy z nadawcą Red Carpet Media Group.