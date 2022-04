Activision ucina spekulacje. Deweloperzy nie tworzą konsolowego World of Warcraft

Weterani World of Warcraft przeżywają ostatnio istny rollercoaster emocji. Przy okazji zapowiedzi Wrath of the Litch King Classic oraz nadchodzącej ekspansji Dragonflight, Activision zaadresowało spekulacje dotyczące konsolowej wersji popularnego MMORPG.

World of Warcraft na konsolach

Dyskusja na temat potencjalnej konsolowej wersji World of Warcraft rozpoczęła się niedługo po zakupie Activision przez Microsoft. Gracze zastanawiali się wtedy, co może wydarzyć się z popularnymi grami Blizzarda i WoW na Xboxach był jedną z pierwszych myśli, która wpadła do ich głów.

Wiele MMORPG udowadniało już, że można w MMORPG grać na padach i doświadczyć wielu aktywności, siedząc na kanapie przed telewizorem. Black Desert Online cieszy się wciąż sporą popularnością na konsolach. TERA działała też i wyglądała dobrze. Najlepiej robi to jednak Final Fantasy 14, gdzie do komfortu sterowania postacią przykuto bardzo dużą uwagę, a społeczność konsolowa wydaje się bardzo aktywna.

Nigdy nie ulegał jednak wątpliwości fakt, że World of Warcraft to MMORPG niepodobne do żadnych innych. Podstawowe założenia przypominają może Final Fantasy 14, ale liczba umiejętności, różnego rodzaju buffów oraz przedmiotów niezbędnych do grania na wysokim poziomie, potrafi być momentami nawet przytłaczająca.

Kiedy na dobre rozpoczęły się dyskusje o World of Warcraft na konsolach, wielu graczy pozostawało sceptycznych. Stworzenie komfortowego sterowania i zarządzania ekwipunkiem na kontrolerze wydawało się wręcz niemożliwe. Trudno było sobie również wyobrazić rywalizację na najwyższym poziomie Raidów czy Mythic+ przy użyciu pada.

Activision adresuje spekulacje

Okazuje się, że w tym sceptycyzmie może być odrobina logiki. Niedawna prezentacja Wrath of the Litch King Classic oraz Dragonflight pozwoliła mediom zamienić kilka słów z deweloperami. Korzystając z okazji, w rozmowie z Ionem Hazzikostasem IGN zapytał o konsolową wersję World of Warcraft.

Hazzikostats odpowiedział krótko – „World of Warcraft było od początku projektowane z myślą o PC”. MMORPG zostanie najwyraźniej na komputerach osobistych, bowiem konsolowa wersja nie powstaje.

Ostatnim elementem tej warcraftowej układanki pozostaje w rezultacie gra mobilna, której szczegóły mamy poznać w maju.