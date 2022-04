Call of Duty: Warzone – znamy szczegóły i datę premiery trzeciego sezonu

Wydawało się, że najważniejsze szczegóły, dotyczące trzeciego sezonu Call of Duty: Warzone i Vanguard, wyciekły już do internetu. Activision wciąż ma jednak jeszcze kilka asów w rękawie. Dowiedzieliśmy się, co dokładnie przyniesie nam nadchodząca aktualizacja.

Ostatnia szansa dla Warzone?

Call of Duty przechodzi ostatnio spory kryzys. Pod koniec kwietnia większość osób nie jest już zainteresowana aktualną wersją multiplayera i czeka raczej na wiadomości dotyczące kolejnej odsłony. Za pół roku w nasze ręce powinien trafić Modern Warfare 2022, a Vanguard na tyle rozczarował większość społeczności, że niewiele mówi się już o tej wersji gry.

Przez ostatnie dwa lata przeżywaliśmy już podobne sytuacje. Wtedy na ratunek przychodził zawsze Warzone. Gra cieszyła się ogromną popularnością na Twitchu, była darmowa i udało jej się wprowadzić sporo świeżości do tego gatunku. Trwały narzekania na cheaterów czy nużącą momentami metę, ale nadzieja na lepsze jutro nie gasła.

Pod koniec zeszłego roku pojawił się anti-cheat, a Vanguard wrzucił do gry więcej broni. Calderze daleko było jednak do spełnienia oczekiwań fanów Warzone. Na przestrzeni ostatnich miesięcy Raven nie zrobiło wiele, żeby usprawnić grę na nowej mapie, co niestety nie spotkało się z entuzjazmem ze strony fanów. W międzyczasie Apex cały czas się rozwija i wprowadza nowe tryby gry, a Fortnite zdołał przyciągnąć do siebie wielu graczy, pozbywając się budowania na początku ostatniego sezonu.

Może okazać się, że trzeci sezon Warzone będzie decydującym dla przyszłości tej gry. Activision dostanie pewnie jeszcze kilka kolejnych szans w przyszłości, ale jeżeli coś ma z powrotem przekonać graczy do Warzone, powinna być to kolejna aktualizacja.

Szczegóły trzeciego sezonu

Trzeci sezon Call of Duty: Warzone zadebiutuje 27 kwietnia. Głośno było oczywiście ostatnio o Godzilli i King Kongu, których istnienie oficjalnie potwierdziła grafika opublikowana przez Activision. Będzie to bez wątpienia największe wydarzenie tego sezonu i główny powód, dlaczego gracze będą chcieli z powrotem zalogować się do gry.

Poza wydarzeniem Godzilla vs Kong dostaliśmy klasyczną grafikę przedsezonową. Do Warzone trafi nowy Gułag oraz POI, co może urozmaicić nieco sytuację na Calderze. Fani multiplayera doczekają się z kolei nowej mapy i powrotu Trophy Systemu. Do obu trybów dodane zostaną również dwie bronie – M1916 oraz Nikita AVT. Będzie można je odblokować w darmowej części nowego Battle Passa.