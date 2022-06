Znamy polskie ceny smartfonów serii realme GT Neo 3, w tym wersji z Dragon Ball Z!

Kto by pomyślał, że nowe smartfony od realme ucieszą najbardziej… fanów anime Dragon Ball Z. To do nich została skierowana limitowana edycja realme GT Neo 3T, która z pewnością rozejdzie się jak ciepłe bułeczki. Oprócz tego, mamy polską premierę realme GT Neo 3 z fantastycznie szybkim ładowaniem.

Reklama

Son Goku w kieszeni

Jak limitowany jest nakład realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition? Tego nie wie nikt. Co jest jedynie pewne, to fakt iż model ozdobiony charakterystycznym połączeniem niebieskiego i pomarańczy – tak jak kostium głównego bohatera tego anime – będzie posiadał na pokładzie 256 GB wewnętrznej pamięci. Oprócz tego detalu, jego specyfikacja nie będzie odbiegać od standardowego modelu realme GT Neo 3T. Chcąc zakupić limitowane realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition, otrzymamy następujący pakiet gadżetów:

kolekcjonerskie karty Dragon Ball Z,

wyjątkową igiełkę do SIM,

dedykowane ikony, animacje, tapety w smartfonie,

specjalne naklejki w pudełku stylizowanym na przygody Goku.

realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition

Choć są to dość podobne smartfony, każdy z nich błyszczy w zupełnie innych aspektach. realme GT Neo 3 150 W – jak sama nazwa wskazuje – będzie demonem prędkości ładowania. Przy sprawnej baterii 4500 mAh, naładujemy go od 0 do 50% już w 5 minut! Wszystko to dzięki zastosowaniu technologii UltraDart, testowanej niegdyś przez OPPO. Smartfon będzie dostępny w trzech kolorach: niebieskim, czarnym i białym. Na obudowie znajdziemy jeszcze dwa paski wyścigowe, będące nawiązaniem do kultowych samochodów marki Shelby.

7.8 Ocena

Zanim przejdziemy do cen i dostępności urządzeń, porównajmy raz jeszcze prezentowane modele smartfonów realme.

Model realme GT Neo 3 150 W realme GT Neo 3T Ekran 6,7″, 2400 x 1080 pikseli, 1,07 miliarda kolorów na ekranie, częstotliwość próbkowania dotyku 360 Hz, AMOLED, 120Hz, HDR10+, Corning Gorilla Glass 5 6,62″, 2400 x 1080 pikseli, AMOLED, 120Hz, HDR 10+, jasność szczytowa 1300 nitów Corning Gorilla Glass 5 Procesor MediaTek Dimensity 8100 Qualcomm Snapdragon 870 5G GPU Mali-G610 MC6 Adreno 650 RAM 12 GB 8 GB Pamięć 256 GB 128 GB System Android 12, Realme UI 3.0 Android 12, Realme UI 3.0 Aparat główny – 50 Mpix, f/1.9,

ultraszeroki – 8 Mpix, f/2.3, 120°,

macro – 2 Mpix, f/2.4, główny – 64 Mpix, f/1.8,

ultraszeroki – 8 Mpix, f/2.3, 119°,

macro – 2 Mpix, f/2.4, Kamerka 16 Mpix, f/2.5, 16 Mpix, f/2.5, Bateria 4500 mAh, ultraszybkie ładowanie 150W (0-50% w 5 minut) 5000 mAh, szybkie ładowanie 80W (0-50% w 12 minut) 5G TAK TAK NFC TAK TAK USB USB Typu C 2.0 USB Typu C 2.0 microSD NIE NIE dual SIM TAK TAK 3,5 mm jack audio NIE NIE głośniki stereo stereo biometria czytnik linii papilarnych pod ekranem czytnik linii papilarnych pod ekranem wymiary 163,3 x 75,6 x 8,2 mm 162,9 x 75,8 x 8,7 mm waga 188 g 194,5 g norma odporności BRAK BRAK

realme GT Neo 3T (źródło: Sudhanshu Ambhore) realme GT Neo 3T (źródło: Sudhanshu Ambhore) realme GT Neo 3T (źródło: Sudhanshu Ambhore) realme GT Neo 3 (źródło: realme Global) realme GT Neo 3 (źródło: realme Global) realme GT Neo 3T (źródło: Sudhanshu Ambhore) realme GT Neo 3T (źródło: realme Global) realme GT Neo 3T (źródło: realme Global)

Ceny oraz dostępnośc smartfonów serii realme GT Neo 3

Przejdźmy więc do mięsa, czyli cen oraz dostępności nowych smartfonów od realme. Czy mogło być taniej? Oczywiście. Czy trzeba kupować na premierę? Nie, można poczekać aż stanieją. Jeśli stanieją, bo jak wiemy z ostatnich przypadków w firmie Apple, nie jest to do końca oczywiste.

Oto oficjalny cennik:

realme GT Neo 3T Dragon Ball Z Edition 8/256 – 2499 złotych – dostępny od 8 lipca w Media Expert, a także na sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl;

– dostępny od 8 lipca w Media Expert, a także na sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl; realme GT Neo 3T 8/128 – 2099 złotych – dostępny od 15 czerwca na sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl;

– dostępny od 15 czerwca na sklep-realme.pl oraz realmeshop.pl; realme GT Neo 3 12/256 – 2999 złotych (tylko 15-16 czerwca), po tej dacie – 3299 złotych, dostępny w sklepach Media Expert, Media Markt, Neonet, Komputronik, RTV Euro AGD, x-kom, a także w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl oraz u operatora sieci T-Mobile. Dodatkowo, w T-Mobile nie kupicie go na premierowej promocji.

Warto również wspomnieć, że 15 czerwca swoją premierę mają również słuchawki realme Buds Air 3 Niebieski Special Edition. Ich cena to 349 złotych, a pojawią się one w sklepach Media Expert, Media Markt, Neonet, Komputronik, RTV Euro AGD, x-kom, a także w sklep-realme.pl oraz na realmeshop.pl.