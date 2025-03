BYD Atto 2 dostępny w Polsce. Atrakcyjna cena, ale bez rewelacji

Wygląda na to, że Chińczycy mają ambitne plany związane z polskim rynkiem. BYD wprowadza bowiem do sprzedaży w naszym kraju już kolejny samochód. Tym razem jest to Atto 2, czyli kompaktowy SUV z elektrycznym napędem i całkiem niezłym wyposażeniem.

Ile litrów ma bagażnik w BYD Atto 2?

BYD to jeden z największych producentów samochodów na świecie, który cieszy się dużym zainteresowaniem na lokalnym rynku. Stosunkowo niedawno firma postanowiła podbić również Europę, co – patrząc na silny przemysł motoryzacyjny na Starym Kontynencie – nie będzie łatwym zadaniem.

Owszem, nie będzie łatwo, ale Chińczycy wiedzą jak zgarnąć część tortu dla siebie. Otóż zamierzają powalczyć z wykorzystaniem atrakcyjnych cen. Co prawda w przypadku BYD Sealion 7 niekoniecznie się to udało, ale wprowadzany właśnie model Atto 2 ma szansę nieco namieszać. Nie nastawiałbym się, że będzie on u nas prawdziwym hitem sprzedażowym, ale trochę sztuk może wyjechać na nasze drogi.

BYD Atto 2 to przedstawiciel kompaktowych SUV-ów, które – szczególnie w elektrycznym wersjach – przeznaczone są raczej do niedalekich podróży, codziennego dojeżdżania do pracy czy sklepu. Model mierzy 4310 mm długości, 1830 mm szerokości i 1675 mm wysokości, a do tego dochodzi rozstaw osi 2620 mm, co jest dobrym wynikiem w tym segmencie. Producent podkreśla, że taki rozstaw osi przekłada się na całkiem sporo przestrzeni w środku. Pojemność bagażnika wynosi 400 litrów standardowo i 1340 litrów po złożeniu tylnych siedzeń.

We wnętrzu mamy płaską podłogę, co jest zasługą platformy e-Platform 3.0. Przednie fotele są elektrycznie regulowane już w podstawie, a opcjonalnie (w wersji Boost) mogą być również podgrzewane. Dostępna jest jeszcze opcja podgrzewanej kierownicy. Niezależnie od wybranej wersji, zawsze dostajemy 8,8-calowe cyfrowe zegary, a centralny ekran ma 10,1 cali w wersji Active i 12,8 cali w wersji Boost.

Zarówno w przypadku Android Auto, jak i Apple CarPlay mamy łączność bezprzewodową, a na pokładzie nie zabrakło też portów USB. W podstawie mamy USB-C o mocy 60 W i USB-A 7,5 W z przodu oraz dwa porty USB z tyłu. Wyższa wersja wyposażenia dodaje indukcyjną ładowarkę 15 W umieszczoną w konsoli środkowej.

Jaki zasięg oferuje BYD Atto 2?

Samochód wyposażony jest w akumulator Blade o pojemności 45,1 kWh oraz wykorzystuje konstrukcję Cell-to-Body (CTB). Owszem, nie jest to duży akumulator, ale – jak już wspomniałem – BYD Atto 2 nie jest samochodem stworzonym z myślą o dłuższych trasach.

Zasięg WTLP wynosi 312 km, a ładowanie od 10 do 80% trwa 37 minut na odpowiednio mocnej ładowarce – samochód obsługuje do 65 kW. Ładowarka 11 kW pozwala uzupełnić energię od 0 do 100% w czasie 5,5 godziny. Do tego dochodzi jeszcze funkcja Vehicle-to-Load (V2L), która umożliwia zasilanie innych urządzeń elektrycznych z mocą do 3,3 kW.

Silnik elektryczny o mocy 130 kW i momencie obrotowym 290 Nm pozwala rozpędzić samochód od 0 do 100 km/h w czasie 7,9 sekundy. Prędkość maksymalna to natomiast 160 km/h. Te dane dotyczą wersji Active i Boost – ta druga to po prostu lepsze wyposażenie.

W planach jest jeszcze wariant Comfort, który będzie miał większy akumulator, mocniejszy silnik elektryczny i ponoć zasięg do 420 km. Ma on zadebiutować w trzecim kwartale tego roku.

Cena BYD Atto 2 w Polsce

Wersja Active na polskim rynku została wyceniona na 129900 złotych, natomiast lepiej wyposażony Boost wiąże się z wydatkiem 141000 złotych. To zdecydowanie atrakcyjne ceny, gdy pod uwagę weźmiemy jeszcze dopłatę w ramach programu NaszEauto. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie mówimy o cenach, które są szokiem dla całej branży i spowodują panikę u konkurencji.