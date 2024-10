BYD Seal U DM-i wjeżdża do Polski. To chiński SUV z napędem hybrydowym

BYD to jeden z tych chińskich producentów, którzy mają naprawdę ambitne plany związane z podbojem europejskiego rynku. W zrealizowaniu tego celu pomóc ma model Seal U DM-i, należący do cieszącego się ogromną popularnością segmentu D-SUV.

Co oferuje BYD Seal U DM-i?

BYD to skrót od zdecydowanie świetnie brzmiącej nazwy Build Your Dreams. Spieszę też dodać, że – owszem – samochody BYD nie są zbyt częstym widokiem u nas, ale mówimy o jednym z największych producentów aut na świecie. Co prawda spora część sprzedaży to lokalny, chiński rynek, ale logo omawianej marki zaczyna pojawiać się również w Europie.

Temat designu zostawimy na inną okazję, bowiem dziś skupimy się na specyfikacji i technologii. Wymiary wynoszą 4775 mm długości, 1890 mm szerokości i 1670 mm wysokości. Z kolei rozstaw osi to 2765 mm. Do tego dochodzi bagażnik o pojemności 425 litrów, który w razie konieczności można powiększyć do 1440 litrów.

BYD Seal U DM-i w Polsce dostępny jest w dwóch wersjach – Boost i Design. W przypadku pierwszego wariantu otrzymujemy wolnossącą jednostkę 1,5 litra o mocy 72 kW, która współpracuje z silnikiem elektrycznym mającym 145 kW. Łączna moc wynosi 160 kW, a maksymalny moment obrotowy to 300 Nm. W związku z tym, że jest to hybryda PHEV, to na pokładzie mamy akumulator 18,3 kWh, a – przy dłuższych podróżach – paliwo zgromadzimy w 60-litrowym zbiorniku. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 8,9 sekundy, a prędkość maksymalna to 170 km/h.

Dla bardziej wymagających klientów przygotowano wersję Design, w której również mamy napęd PHEV oparty na tym samym akumulatorze i identycznej pojemności zbiornika paliwa. Silnik też ma 1,5 litra, ale w tym wariancie jest turbodoładowany. Współpracuje on z dwoma silnikami elektrycznymi – 150 kW z przodu i 120 kW z tyłu, a moc przenoszona jest na wszystkie koła. Całkowita maksymalna moc systemu wynosi 238 kW, a maksymalny moment obrotowy 550 Nm. Użytkownik w BYD Seal U DM-i Design może liczyć na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w czasie 5,9 sekundy i na prędkość maksymalną 180 km/h.

Akumulator 18,3 kWh pozwala oczywiście na jazdę na samym prądzie. Słabsza wersja pod tym względem wypada lepiej, bowiem oferuje do 80 km zasięgu WLTP. W połączeniu ze zbiornikiem paliwa dostajemy aż 1080 km zasięgu. Z kolei mocniejszy Design w trybie elektrycznym przejdzie do 70 km, a z pomocą silnika spalinowego powinien zapewnić do 870 km zasięgu. Warto dodać, że obie wersje oferują technologię V2L, która pozwala na zasilanie różnych urządzeń elektrycznych z wykorzystaniem energii zgromadzonej w akumulatorze.

We wnętrzu uwagę zwracają dwa sporych rozmiarów ekrany. Na środku deski rozdzielczej znalazł się obrotowy, 15,6-calowy ekran, który umożliwia wybór orientacji – pozioma lub pionowa. Z kolei tuż za kierownicą umieszczono 12,3-calowy ekran. Samochód korzysta z map Here, ma wbudowaną aplikację Spotify, a także obsługuje Android Auto i Apple CarPlay.

Ile kosztuje BYD Seal U DM-i?

Podstawowa wersja startuje już od 169,9 tys. złotych. Z kolei wariant Design został wyceniony na 209,9 tys. złotych. Należy jeszcze wspomnieć, że producent oferuje 6-letnią gwarancją podstawową, która ograniczona jest do przebiegu 150 tys. kilometrów. Z kolei na silnik i sterownik silnika otrzymujemy 8 lat lub 150 tys. kilometrów, a na baterię 8 lat lub 200 tys. kilometrów.