Kierowcy na to czekali. Apple Music trafi do ponad 2 mln samochodów

Do wielu samochodów Volvo trafi Apple Music. Z tej okazji właściciele szwedzko-chińskich aut będą mogli skorzystać ze specjalnej promocji.

Tej aplikacji brakowało w autach Volvo z Android Automotive

Od kilku lat Volvo stawia na system infotainment Android Automotive, co ma swoje zalety. Szkoda tylko, że początkowo – wraz z wprowadzeniem tego oprogramowania – samochody producenta straciły dostęp do Android Auto i Apple CarPlay. Jasne, część aplikacji dostępnych jest w Android Automotive, ale lista nie pokrywa się z tym, co znajdziemy w Android Auto.

Jednym z bardziej odczuwalnych braków była aplikacja Apple Music. Szczególnie, że usługa z Cupertino potrafi zapewnić świetną jakość dźwięku, a w Volvo można spotkać bardzo dobre systemy audio Bowers & Wilkins. Po prostu wnętrza tych samochodów są idealnym miejscem do słuchania ulubionych albumów dostępnych w Apple Music.

Aplikacja Apple Music w samochodach Volvo

Volvo ogłosiło rozpoczęcie integracji Apple Music z ponad 2 mln samochodów, co jest realizowane za pośrednictwem bezprzewodowej aktualizacji oprogramowania. Należy wspomnieć, że nowe Volvo EX60 również będzie wyposażone w omawianą aplikację, gdy pierwsi klienci odbiorą swoje egzemplarze.

Kierowcy modeli Volvo EX60, EX90 i ES90 mogą aktywować rozwiązanie Apple Music Spatial Audio. Wykorzystuje ono technologię Dolby Atmos i pozwala usłyszeć potencjał systemów audio Bowers & Wilkins.

Aplikacja Apple Music w Volvo | fot. Volvo

Aktualizacja oprogramowania docelowo będzie dostępna dla EX90, ES90, XC90, S90, V90, XC60, S60, V60, XC40, EX40 i EC40 od ​​roku modelowego 2020. Na kwalifikujących się kierowców będzie czekał bonus w postaci bezpłatnych trzech miesięcy subskrypcji Apple Music.

Sygic z trybem dla motocyklistów w Android Auto i Apple CarPlay

Oczywiście Android Auto i Apple CarPlay nie są skierowane wyłącznie do kierowców samochodów. Zarówno po oprogramowanie Google, jak i Apple, sięgają też miłośnicy jednośladów. Cieszy więc nowość ogłoszona przez twórców nawigacji Sygic.

Sygic w nowej aktualizacji (wersja 26.4) wprowadza tryb motocyklowy, który dostępny jest podczas korzystania z nawigacji w Android Auto i Apple CarPlay. Charakteryzuje się on interfejsem zaprojektowanym z myślą o kierowcach motocykli, a także specjalnymi alertami wizualnymi, które pomagają łatwiej zauważyć ważne zdarzenia na trasie, takie jak wypadki, różnego typu zagrożenia i zmieniające się warunki pogodowe.

Tryb dla motocyklistów w nawigacji Sygic | fot. Sygic

Dostępne są też dodatkowe informacje, które obejmują: dane wysokościowe i profil terenu, prognozę pogody w miejscu docelowym, informacje o stacjach benzynowych oraz opcje wyboru tras przyjaznych motocyklistom – np. kręte i malownicze drogi.