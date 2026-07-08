Lidl znowu to zrobił. Twoja lista zakupów będzie dłuższa

W Lidlu wystartowały nowe promocje. Kompaktowy robot sprzedawany jest w rekordowo niskiej cenie. Obniżono również ceny innych produktów.

Kompaktowy Lidlomix w niższej cenie

Lidl zaanonsował nowe, letnie promocje. Jedną z gwiazd najnowszej akcji ma być kompaktowy termorobot MC Compact z Wi-Fi. To świetna alternatywa dla Monsieur Cuisine Smart nazywanego Lidlomixem i dedykowana osobom, mającym niewielką kuchnię, gotujących dla mniejszych rodzin, a także dla studentów, singli i par.

Monsieur Cuisine Compact oferuje moc 1050 W oraz został wyposażony w misę o pojemności 1,5 litra. Do dyspozycji użytkowników jest łącznie osiem funkcji: smażenie, gotowanie na parze, miksowanie, ugniatanie, siekanie, emulgowanie i tryb sous vide. Jak deklaruje firma, z pomocą MC Compact można przygotować zupy, sosy, koktajle, dania warzywne, mięsne, ryby, a także konfitury, ciasta czy dipy. Ponadto użytkownik otrzymuje bezpłatny dostęp do bazy z przepisami, zawierającej ponad 300 propozycji dań.

Monsieur Cuisine Compact (źródło: Lidl)

Warto przypomnieć, że kompaktowy Lidlomix MC Compact zadebiutował na polskim rynku w listopadzie 2025 roku. Jego cena w momencie premiery została ustalona na 1099 złotych, ale w ramach promocji na Black Friday 2025 sprzęt dostępny był za 899 złotych. Cena ta pozostała jednak na dłużej, a teraz Lidl obniża ją o kolejne 200 złotych, dzięki czemu od 9 lipca 2026 roku MC Compact kupicie za 699 złotych.

Monsieur Cuisine Compact (źródło: Lidl)

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Jeszcze więcej letnich promocji w Lidlu

Lidl obniżył również ceny innych sprzętów kuchennych oraz sprzątających. W ramach promocji obowiązującej od 9 lipca 2026 roku taniej kupicie też:

kolbowy ekspres do kawy 1350 W – za 249 złotych (zamiast 399 złotych),

blender do smoothie 300 W – za 62,99 złotych (zamiast 89,99 złotych),

czajnik elektryczny 3100 W – za 49,99 złotych (zamiast 59,99 złotych),

akumulatorowy odkurzacz cyklonowy 2 w 1 SilverCrest za 599 złotych (zamiast 999 złotych),

akumulatorowy miniodkurzacz ręczny 80 W za 79 złotych (99 złotych).

Aby skorzystać z promocji, konieczne jest aktywowanie właściwego dla danego produktu kuponu w aplikacji Lidl Plus, a następnie zeskanowanie kodu QR aplikacji w kasie. Robot kuchenny Monsieur Cousine Compact będzie można kupić taniej również w sklepie internetowym Lidla.