BYD Dolphin Surf wjeżdża do Polski. Tani elektryk w sam raz do miasta

Nowy samochód w przystępnej cenie, który dodatkowo jest tani w utrzymaniu? Możliwe, że odpowiedzią jest BYD Dolphin Surf. Znamy jego specyfikację i ceny w Polsce.

BYD Dolphin Surf to elektryk odpowiedni do miasta

Firma BYD, jeden z największych producentów samochodów elektrycznych i zelektryfikowanych na świecie, wprowadza do polskiej oferty model BYD Dolphin Surf. Dołącza on do coraz większej rodziny pojazdów sprzedawanych nad Wisłą. Wcześniej zadebiutował BYD Atto 2, odbyła się też polska premiera BYD Seal U DM-i, a także pojawiła się chińska odpowiedź na Teslę Model Y – model BYD Sealion 7.

Najnowsza propozycja, czyli BYD Dolphin Surf, to elektryk typowo miejski i do poruszania się wokół domu. Oczywiście te cechy nie są wadą, bowiem nie każdy kupuje samochód, aby robić nim tysiące kilometrów miesięcznie. Niewielki zasięg może być w zupełności wystarczający, a do tego dochodzą niskie koszty eksploatacji i niewielkie zużycie prądu podczas przemieszczania się po miejskiej dżungli.

Samochód mierzy 3990 mm długości, 1720 mm szerokości i 1590 mm wysokości, więc jest dość kompaktowy. Kierowcy, którzy mieli z nim styczność, zwracają jednak uwagę, że przestrzeń w środku pozytywnie zaskakuje. Osoby o wzroście około 180 cm podobno mieszczą się bez jakichkolwiek problemów, zarówno z przodu, jak i na tylnej kanapie.

Warto zaznaczyć, że wszystkie wersje są wyposażone w 10,1-calowy obrotowy ekran dotykowy, a także mają wsparcie dla Apple CarPlay i Android Auto. Podstawowa pojemność bagażnika wynosi 308 litrów, a po złożeniu tylnych siedzeń można ją zwiększyć do 1037 litrów.

Co więcej, każdy wariant zapewnia zestaw systemów wspierających kierowcę, który obejmuje inteligentny tempomat, automatyczne hamowanie awaryjne, asystenta zmiany pasa ruchu i inteligentne sterowanie światłami drogowymi. W wariancie Comfort otrzymujemy dodatkowo kamerę 360 stopni, która powinna przydać się na ciasnych parkingach.

Wśród ciekawych rozwiązań mamy jeszcze opcjonalnie podgrzewany fotel kierowcy i pasażera, technologię Vehicle-to-Load (V2L) umożliwiającą zasilanie innych urządzeń z mocą do 3,3 kW, system bezkluczykowy NFC czy sterowanie wybranymi funkcjami z mobilnej aplikacji. Z poziomu smartfona możemy chociażby ogrzać lub schłodzić kabinę jeszcze przed wejściem do auta.

BYD Dolphin Surf oferowany jest w trzech wersjach, których specyfikacja przedstawia się następująco:

Active Boost Comfort Długość: 3990 mm 3990 mm 3990 mm Szerokość (z lusterkami): 1720 mm (1970 mm) 1720 mm (1970 mm) 1720 mm (1970 mm) Wysokość: 1590 mm 1590 mm 1590 mm Prześwit (bez obciążenia): 151 mm 154 mm 154 mm Prześwit (z pełnym obciążeniem): 131 mm 131 mm 131 mm Masa własna: 1294 kg 1370 kg 1390 kg DMC: 1638 kg 1714 kg 1734 kg Moc: 65 kW 65 kW 115 kW Moment obrotowy: 175 Nm 175 Nm 220 Nm Przyspieszenie 0-100 km/h: 11,1 s 12,1 s 9,1 s Prędkość maksymalna: 150 km/h 150 km/h 150 km/h Napęd: FWD FWD FWD Akumulator: 30 kWh 43,2 kWh 43,2 kWh Zasięg w cyklu mieszanym (WLTP): 220 km 322 km 310 km Maks. moc ładowania (AC): 11 kW 11 kW 11 kW Maks. moc ładowania (DC): 65 kW 85 kW 85 kW Czas ładowania 10-80%: 30 min 30 min 30 min

Cena BYD Dolphin Surf w Polsce

Ceny BYD Dolphin Surf w Polsce zaczynają się od 82,7 tys. złotych za wersję Active. Środkowy wariant Boost został wyceniony na 97,7 tys. złotych, natomiast wersja Comfort to wydatek 110,5 tys. złotych. Ceny nie uwzględniają dopłat w ramach programu NaszEauto, do którego BYD Dolphin Surf jak najbardziej się łapie.

BYD dodaje, że pierwsze dostawy w Europie spodziewane są w czerwcu tego roku. Standardowo każdy wariant objęty jest sześcioletnią gwarancją producenta oraz ośmioletnią gwarancją na akumulator i silnik elektryczny.