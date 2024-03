Fajny tablet w jeszcze fajniejszej cenie

Nie można narzekać na brak nowych tabletów na rynku, lecz faktem jest, że dużą ich część stanowią urządzenia mniej znanych globalnie producentów. Ich propozycje jak najbardziej mogą być jednak interesujące dla klientów za sprawą nader atrakcyjnego stosunku ceny do wyposażenia. Nie inaczej jest w przypadku Blackview Mega 1. Można go już zamówić do Polski.

Specyfikacja tabletu Blackview Mega 1

Nazwa tego tabletu może być myląca, ponieważ sugeruje, że ma on ponadprzeciętnie duży wyświetlacz, jak na przykład Xiaomi Pad 6 Max. W rzeczywistości jednak Blackview Mega 1 ma ekran IPS o przekątnej 11,5 cala, którą dziś nietrudno spotkać w tego typu urządzeniach. Ponadto cechuje go rozdzielczość 2,5K, jasność do 400 nitów i funkcja odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz.

Co ważne, Blackview Mega 1 może się też pochwalić certyfikatem Widevine L1, co oznacza, że można na nim oglądać wideo w wysokiej rozdzielczości z popularnych serwisów VOD, takich jak YouTube, Netflix, Disney+, HBO Max czy Amazon Prime Video. Wysokiej jakości wrażenia wizualne mają dopełnić cztery głośniki ze wsparciem dla Smart-PA i dźwięku przestrzennego.

Blackview Mega 1 (źródło: AliExpress)

A żeby czar szybko nie prysł, producent zamontował w Blackview Mega 1 akumulator o pojemności 8800 mAh, który ma wystarczyć na 5,5 oglądania wideo, 5 godzin grania lub do 20 godzin „codziennego użytkowania”. Gdy przyjdzie pora, będzie można naładować go przez port USB-C z mocą 33 W.

Nieźle zapowiadają się też aparaty użyte w tym tablecie, gdyż na tyle umieszczono 50 Mpix (Samsung ISOCELL JN1), a na przodzie 13 Mpix z funkcją wykrywania twarzy. Chińscy producenci raczej rzadko są aż tak hojni w tym aspekcie.

Tablet Blackview Mega 1 powinien również zapewnić niezłą wydajność dzięki zastosowaniu SoC MediaTek Helio G99 (6 nm), do 12 GB RAM LPDDR4X i do 256 GB wbudowanej pamięci typu UFS 2.1. Obie pamięci da się rozszerzyć – operacyjną o nawet 8 GB kosztem masowej, a wewnętrzną o 1 TB za sprawą karty microSD. Całość działa pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką DokeOS_P 4.0.

Ponadto tablet oferuje dual SIM z obsługą 4G (jeden slot jest współdzielony z miejscem na kartę SIM) oraz obsługę 4 systemów lokalizacji: GPS, Glonass, Galileo i Beidou. Urządzenie ma wymiary 268,7×169,7,6 mm i waży 528 gramów, a jego obudowa jest aluminiowa.

Cena tabletu Blackview Mega 1 może się Wam spodobać

Tablet jest już dostępny w globalnym sklepie Blackview na AliExpress. Wersja 8/256 GB kosztuje ~1100 złotych, a wariant 12/256 GB ~1165 złotych (więc wybór jest prosty). Ponadto można dobrać m.in. klawiaturę, która zwiększy funkcjonalność Blackview Mega 1.