Samsung znowu może stracić miano lidera

Samsung przez lata przyzwyczaił się do bycia Numerem Jeden. Jego potęga jednak niknie w oczach. Już raz dał się pokonać, a według prognoz wkrótce znów będzie musiał uznać wyższość rywala.

Samsung słabnie

Ubiegły rok przyniósł przetasowanie w rankingu producentów, którzy dostarczyli najwięcej smartfonów w 2023 roku. Po raz pierwszy od wielu lat to nie Samsung okazał się Numerem Jeden, tylko Apple. Koreańczykom zabrakło 8 milionów egzemplarzy, żeby znaleźć się na najwyższym stopniu podium.

Zapowiada się jednak, że nie będzie to jednorazowa wtopa, gdyż według Display Supply Chain Consultants sytuacja może się powtórzyć w pierwszej połowie 2024 roku, aczkolwiek z tą różnicą, że w segmencie składanych smartfonów. DSCC prognozuje bowiem, że w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku to nie Samsung, tylko Huawei dostarczy na rynek najwięcej składanych smartfonów.

To również będzie ewenementem, gdyż do tej pory Koreańczycy nieprzerwanie panowali w tym segmencie. Ma to jednak wynikać z braku nowości od Samsunga i wprowadzenia na rynek przez Huawei modelu Pocket 2 oraz dużej popularności Mate X5.

Samsung wróci jednak na właściwe tory

Mimo świetnych wyników Huawei w pierwszej połowie 2024 roku, według DSCC Koreańczycy ponownie staną się największym dostawcą składanych smartfonów w drugiej połowie, a także w całym 2024 roku, co oznacza, że w ciągu 6 miesięcy zdążą nadrobić zaległości. I to nawet z „dużą nawiązką”.

DSCC spodziewa się również, że w 2024 roku na rynku dostępnych będzie 27 różnych modeli składanych smartfonów. Huawei i HONOR mają zwiększyć swoje udziały, podczas gdy w przypadku OPPO i vivo prognozowane jest ich uszczuplenie. Ma na to mieć wpływ uboższa oferta. Tutaj warto przypomnieć, że już wcześniej dowiedzieliśmy się, iż OPPO nie planuje w tym roku dodać do portfolio nowej konstrukcji z klapką.

W przeciwieństwie do swoich konkurentów – Samsung, Motorola, HONOR i inni jak najbardziej wypuszczą w 2024 roku składane smartfony z klapką, przez co ma się zwiększyć ich udział w całym rynku składaków w 2024 roku.