Nowe smartfony Motoroli więcej dzieli niż łączy

Motorola zaprezentowała dwa nowe smartfony – moto g 5G i moto g power 5G. Mogłoby się wydawać, że dopisek „power” w przypadku tego drugiego świadczy o drobnych zmianach w specyfikacji. Nic bardziej mylnego. To urządzenia różne od siebie zarówno pod względem wyglądu, jak i większości parametrów technicznych.

Elegancka baza

Na dobry początek zacznijmy od rzeczy podstawowej, której nie widać na co dzień, czyli chipsetu. Wewnątrz nowej Motoroli moto g 5G pracuje układ mobilny Snapdragon 4 Gen 1 w towarzystwie 4 GB RAM i 128 GB miejsca na dane, co przypomina, że mamy do czynienia z budżetowym smartfonem. W kwestiach audio-wideo producent poszedł na pewne ustępstwa. 6,6-calowy ekran, choć oferuje adaptacyjne odświeżanie maksymalnie do 120 Hz, wyświetla obraz o rozdzielczości zaledwie 1612×720 pikseli. Głośniki wyróżnia natomiast wsparcie technologii Dolby Atmos. Moto g 5G charakteryzuje tylko jedna opcja kolorystyczna – Sage Green.

Na tył obudowy trafiły dwa aparaty: główny 50 Mpix, wspomagany technologią Quad Pixel oraz kamerka makro 2 Mpix. Na przodzie do zdjęć wykorzystać można natomiast oczko o matrycy 8 Mpix. Nikogo nie powinna zaskoczyć obecność ogniwa o pojemności 5000 mAh i maksymalnej mocy ładowania 18 W.

Smartfon pół półki wyżej

Różnice pomiędzy Motorolą moto g 5G a moto g power 5G w 2024 roku otwiera większy, bo 6,7-calowy ekran o rozdzielczości Full HD+ i adaptacyjnym odświeżaniu w zakresie 60-120 Hz. Lepszej matrycy towarzyszą głośniki stereo ze wsparciem Dolby Atmos. Smartfon opracowano w dwóch wariantach kolorystycznych – Midnight Blue i Pale Lilac.

Pozostałe różnice specyfikacji są już mniej widoczne gołym okiem. W środku moto g power 5G znajduje się chipset Dimensity 7020, a ilość dostępnego RAM urosła z 4 do 8 GB z opcją wirtualnego rozszerzenia o dodatkowe 8 GB. Wielkość miejsca na dane pozostała bez zmian (128 GB), choć producent tym razem wspomina o standardzie UFS 2.2. Ogniwo nie urosło o ani jedną miliamperogodzinę, ale za to maksymalna moc ładowania wynosi w przypadku tego modelu niezłe 30 W. Co więcej, smartfon obsługuje ładowanie indukcyjne o maksymalnej mocy 15 W.

Ostatnią, wartą odnotowania różnicą jest zestaw aparatów. Motorola moto g power 5G otrzymała główny aparat 50 Mpix z technologią Quad Pixel oraz optyczną stabilizacją obrazu. Kamerka makro została natomiast podmieniona na oczko ultraszerokokątne 8 Mpix. Na przód trafił zaś obiektyw z sensorem 16 Mpix.

Motorole moto g 5G i moto g power 5G łączą Android 14 i moduł NFC na pokładzie oraz dostęp do takich funkcji, jak Moto Secure 2.0, Moto Unplugged i Family Space.

Urządzenia pojawią się w ofercie amerykańskich operatorów w dniach 21-22 marca 2024 roku. Cenę Motoroli moto g 5G ustalono na 199 dolarów (równowartość ~780 złotych), natomiast moto g power 5G na 299 dolarów (~1170 złotych). Nawet jeżeli smartfony nie pojawią się w Polsce, to i tak oferta serii moto g w naszym kraju jest dość bogata.