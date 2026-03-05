To może być jeden z lepszych składaków. Poznaliśmy jego specyfikację

Na temat Oppo Find N6 wiemy już prawie wszystko. Otrzymamy interesującego składaka z niezłą specyfikacją.

(Nieoficjalna) specyfikacja Oppo Find N6

Składane smartfony już na nikim nie robią ogromnego wrażenia. Chyba, że są to modele podwójnie składane, takie jak Huawei Mate XT czy pokazany pod koniec 2025 roku Samsung Galaxy Z TriFold. Nie oznacza to jednak, że „zwykły składak” nie zasługuje na uwagę. Co więcej, szykowany Oppo Find N6 może stać się smartfonem pożądanym przez niemałe grono osób.

Niedawno pojawiły się rewelacje, że Oppo Find N6 może być pierwszym składanym smartfonem z ekranem wewnętrznym bez widocznego zgięcia. Natomiast teraz poznaliśmy jego dokładniejszą specyfikację, a także możemy zobaczyć wygląd urządzenia.

Omawiany składak ma być wyposażony w 6,62-calowy zewnętrzny wyświetlacz o rozdzielczości 2616 x 1140 pikseli. Będzie to panel LTPO oparty o technologię BOE ze zmienną częstotliwością odświeżania w zakresie od 1 do 120 Hz. Szczytowa jasność sięgnie 3600 nitów, a komfort korzystania w ciemniejszych pomieszczeniach ma zapewnić przyciemnianie PWM 2160 Hz.

źródło: Gizmochina

Z kolei wewnętrzny ekran to 8,12 cala i prawdopodobnie będzie to panel dostarczony przez Samsunga. Zapewni on zmienną częstotliwością odświeżania w zakresie od 1 do 120 Hz i przyciemnianie PWM 2160 Hz, tak samo jak zewnętrzny ekran.

Ciekawe, czy sprawdzą się wspomniane wyżej rewelacje – materiały opublikowane przez Android Authority wskazują, że faktycznie zgięcie nie będzie widoczne.

Co jeszcze znajdzie się we wnętrzu Oppo Find N6?

Wysoką moc zapewni Snapdragon 8 Elite Gen 5. Do tego dojdzie 12 GB lub 16 GB RAM LPDDR5X oraz 256 GB, 512 GB lub nawet 1 TB pamięci UFS 4.1. Pojemność akumulatora będzie wynosić 6000 mAh i obsłuży on ładowanie przewodowe z mocą 80 W i bezprzewodowe z mocą 50 W.

Oppo Find N6 zaoferuje zestaw trzech aparatów – główny 200 Mpix z f/1.8 i OIS (podobno sensor HP5), ultraszerokokątny 50 Mpix z f/2.0 (Samsung JN5) oraz teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym. Mówi się także o technologii Danxia.

Smartfon ma również zapewnić głośniki stereo i funkcję pilota na podczerwień. To wszystko trafi do obudowy z zawiasem wykonanym ze stopu tytanu. Konstrukcja ma charakteryzować się szczelność zgodną ze stopniem ochrony IP59. Po rozłożeniu grubość wyniesie 4,21 mm, a po złożeniu będzie to 8,93 mm. Smartfon ma ważyć 225 g.

Dokładna data debiutu nie jest znana, ale klienci w Chinach raczej nie będą musieli długo czekać. Niektórzy wskazują, że pod uwagę brana jest też globalna premiera.