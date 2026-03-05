Tani robot sprzątający w ulepszonej wersji. Teraz jeszcze tańszy

Na polski rynek wjeżdża unowocześniony model automatycznego odkurzacza. Mova E20s Pro Plus to tani robot sprzątający z wysoką mocą ssania i inteligentną stacją opróżniającą. Z okazji debiutu sprzęt oferowany będzie w świetnej cenie.

Nowy robot sprzątający w Polsce – co oferuje Mova E20s Pro Plus?

W lutym 2026 roku na polskim rynku pojawił się robot sprzątający Mova E20s Pro. Teraz do serii automatycznych odkurzaczy dołącza kolejna ulepszona, choć nadal budżetowa wersja. Mova E20s Pro Plus oferuje moc ssania 13 tysięcy Paskali – warto przypomnieć, że poprzednik generował siłę ssania sięgającą 5 tysięcy Paskali. Takie parametry udało się osiągnąć m.in. dzięki wyposażeniu nowego robota sprzątającego w silnik TurboForce, działający z prędkością 80 tysięcy obrotów na minutę.

Producent deklaruje, że jedną z najbardziej wyróżniających się cech nowego modelu jest ulepszony system przeciw plątaniu włosów. E20s Pro Plus wyposażono w boczną szczotkę w kształcie litery U oraz szczotkę główną w kształcie litery V. Rozwiązanie to uzupełnia grzebień przepływowy, odpowiedzialny za rozczesanie włosów i skierowanie ich wprost do wlotu. Z kolei za odnajdowanie się w mieszkaniu oraz wykrywanie przeszkód odpowiedzialny jest system nawigacji laserowej LDS Smart Pathfinder, a także laser liniowy i czujniki podczerwieni.

Mova E20s Pro Plus (źródło: Mova)

Tani robot Mova kolejny raz sprzedawany jest wraz z automatyczną stacją opróżniającą. Producent deklaruje, że maszyna może gromadzić zebrany kurz i śmieci w 4-litrowym szczelnym worku nawet przez 90 dni. Warto wspomnieć, że model E20s Pro Plus wyposażono w pojemnik na kurz (mm) oraz zbiornik na wodę do mopowania (mm). Nowy produkt chińskiej marki ma też akumulator o pojemności 3200 mAh.

Mova E20s Pro Plus (źródło: Mova)

Mova E20s Pro Plus debiutuje w Polsce – cena i promocja na start

Robot sprzątający Mova E20s Pro Plus wyceniono na 1099 złotych. Z okazji debiutu urządzenia na polskim rynku model ten do 31 marca 2026 roku będzie jednak sprzedawany w promocyjnej cenie z 27-procentową zniżką.

