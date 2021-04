Ależ to będzie świetny smartfon! Asus ZenFone 8 Mini zmiażdży iPhone’a 12 mini

Asus ZenFone 8 Mini zapowiada się na jeden z najbardziej oryginalnych, a przez to najciekawszych smartfonów, które zadebiutują w 2021 roku. Jego bezpośrednim konkurentem będzie iPhone 12 mini, jednak wiele wskazuje na to, że nadchodząca nowość Asusa zje go na śniadanie.

Informacje na temat relatywnie kompaktowego smartfona Asusa spływają do nas od kilku tygodni. Każda kolejna sprawia, ze Asus ZenFone 8 Mini zapowiada się coraz ciekawiej. Czy może być jeszcze lepiej niż się spodziewaliśmy? Okazuje się, że tak!

Smartfon Asus ZenFone 8 Mini ze świetną specyfikacją w Geekbench

Specyfikacja Asus ZenFone 8 Mini już od jakiegoś czasu nie jest dla nas tajemnicą, ale wciąż nie wiemy wielu rzeczy o tym smartfonie. Właśnie jednak odkrył przed nami kolejną kartę, ponieważ został dostrzeżony w Geekbench. Benchmark przetestował urządzenie o oznaczeniu ASUS_I006D, pod którym ukrywa się właśnie „kompaktowiec” Asusa.

Okazuje się, że w Geekbench przetestowano wersję z aż 16 GB RAM! Wygląda na to, że Asus nie zamierza traktować modelu ZenFone 8 Mini po macoszemu, mimo że potencjalnie może się on cieszyć mniejszym zainteresowaniem wśród masowego klienta, który preferuje ponad 6,5-calowe „patelnie”.

16 GB RAM w połączeniu z ultra wydajnym procesorem Qualcomm Snapdragon 888 zrobią z modelu Asus ZenFone 8 Mini prawdziwą bestię, aczkolwiek należy się spodziewać też innych konfiguracji z mniejszą ilością RAM (można oczekiwać, że podstawowa zaoferuje 8 GB RAM).

Asus ZenFone 8 Mini zachwyci jednak nie tylko wysoką wydajnością, ale też wyświetlaczem OLED, który ma mieć przekątną 5,92 cala, rozdzielczość Full HD+ i funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz/120 Hz (pojawiają się różne informacje na ten temat). Ponadto na pokładzie smartfona znajdzie się również m.in. aparat z 64 Mpix matrycą Sony IMX686 i akumulator z obsługą ładowania przewodowego o mocy 30 W.

Specyfikacja Asus ZenFone 8 Mini zapowiada się zatem naprawdę rewelacyjnie. Wciąż nie wiemy, kiedy Asus zaprezentuje ten smartfon, ale czekamy na to z nieukrywaną niecierpliwością. Dla wielu osób może to być zdecydowanie ciekawsza propozycja niż iPhone 12 mini, aczkolwiek duże znaczenie będzie miała tu cena – a raczej nie spodziewamy się, aby została ona ustalona na mniej niż 3000 złotych.