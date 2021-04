Wiemy, kiedy zadebiutuje kompaktowy Asus ZenFone 8! A co z ZenFone 8 Mini? Zrobiło się intrygująco

Na tę premierę z niecierpliwością czeka wielu wymagających użytkowników. Teraz wiemy już, kiedy zadebiutuje Asus ZenFone 8. Czy wraz z nim zostanie też zaprezentowany wyczekiwany przez sporą gromadkę osób ZenFone 8 Mini? Cóż… producent może zrobić coś, czego nikt się nie spodziewał.

Kiedy premiera Asus ZenFone 8?

Polski oddział Asusa milczy na temat premiery ZenFone 8. Na globalnej stronie producenta uruchomiono jednak odliczanie do prezentacji tego smartfona – zaplanowano ją na 12 maja 2021 roku, na godzinę 19:00 czasu polskiego.

Na wspomnianej stronie umieszczono slogan „Big on Performance. Compact in Size”, co można przetłumaczyć jako „Wielki pod względem wydajności. Kompaktowy w rozmiarze”.

Co ciekawe, redakcja portalu PhoneArena otrzymała zaproszenia na premierę smartfona Asus ZenFone 8 z ciekawą zawartością, a mianowicie kawałkiem plastiku, który prawdopodobnie ma takie same wymiary, jak smartfon, na debiut którego czekamy z niecierpliwością.



fot. PhoneArena

Serwis PhoneArena podaje, że ma on 148 mm wysokości i 69 mm szerokości, zatem wnioskujemy, że Asus ZenFone 8 będzie większy niż iPhone 12 mini (131,5×64,2×7,4 mm) i iPhone SE 2020 (138,4×67,3×7,3 mm), ale wciąż kompaktowy, niewiele większy od Galaxy S10e z (5,8-calowym ekranem), który miał wymiary 142,2×69,9×7,9 mm.

A co z modelem Asus ZenFone 8 Mini?

Asus ZenFone 8 spełnia więc wszystkie kryteria, jakie przypisywaliśmy do tej pory modelowi ZenFone 8 Mini. Istnieje zatem prawdopodobieństwo, że w rzeczywistości jest to jeden i ten sam smartfon, ponieważ producent daje do zrozumienia, że szykuje tylko jeden model – w przeciwnym wypadku zapewne użyłby określenia „series”, a nigdzie go nie widać (ani na stronie, ani na zaproszeniu).



fot. PhoneArena

Byłby to dość nieoczekiwany obrót spraw, ale trzeba zauważyć, że Asus znacznie ograniczył swoją ofertę smartfonów, podobnie jak Sony, dlatego taki scenariusz wydaje się całkiem prawdopodobny. Z drugiej strony, może to być ryzykowne posunięcie, ponieważ zdecydowana większość klientów mimo wszystko woli urządzenia ze znacznie większymi ekranami, a Asus ZenFone 8 będzie miał wyświetlacz o przekątnej „zaledwie” 5,9 cala.

Teorię, że ZenFone 8 Mini to w rzeczywistości Asus ZenFone 8, wydaje się też „potwierdzać” fakt, że w przeszłości nie pojawiło się ani jedno doniesienia na temat tego ostatniego – a to dość dziwne, jako że do premiery pozostały mniej niż trzy tygodnie i jednocześnie mamy już tyle informacji o ZenFone 8 Mini. Czy to przypadek? Aż chce się powiedzieć: „nie sądzę”.