Przyznam szczerze – chyba jeszcze nigdy nie czekałem z taką niecierpliwością na premierę nowych smartfonów Asusa, jak na debiut modelu Asus ZenFone 8 Mini. Podejrzewam, że podobnie ma również przynajmniej część z Was. Dla wielu osób może to być bowiem propozycja marzeń.

Gdzie się podziały te wszystkie kompaktowe smartfony? Odeszły w siną dal i na placu boju ostały się jedynie iPhone 12 mini i iPhone SE 2020. Fakt, wkrótce do sprzedaży ma trafić Sony Xperia Ace 2 z 5,5-calowym ekranem, ale co z tego, jak będzie dostępna wyłącznie w Japonii…

Asus ZenFone 8 Mini robi się coraz ciekawszy. To może być smartfon z Waszych snów

Jedyną nadzieją dla użytkowników Androida jest Asus ZenFone 8 Mini, który majaczy na horyzoncie już od jakiegoś czasu. Co prawda spodziewamy się, że będzie większy od ww. smartfonów Apple i Sony, ale jednocześnie mimo wszystko powinien być stosunkowo „kompaktowy”, patrząc przez prymat tych wszystkich patelni, jakie wystawiane są na sklepowych półkach.

Jak donosi serwis 91mobiles, w bazie TÜV SÜD odnaleziono model o oznaczeniu ASUS_I006D, który prawdopodobnie zadebiutuje na rynku właśnie jako Asus ZenFone 8 Mini. W opublikowanej dokumentacji tego smartfona znalazła się informacja o wsparciu dla szybkiego ładowania o mocy 30 W.

Co prawda nie jest to szczególnie imponująca wartość w czasach, gdy niektóre modele obsługują nawet 120 W ładowanie (zob. Vivo iQOO 7), ale jednocześnie wydaje się być optymalna. Wielu użytkowników nieufnie patrzy na większą moc, ponieważ ich zdaniem negatywnie wpływa ona na żywotność akumulatora. Z drugiej strony, mniejsza w 2021 roku jest już passé. 30 W wygląda zatem na złoty środek (a jeżeli dla kogoś to mimo wszystko za dużo, nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby użyć zasilacza o mniejszej mocy).

Wcześniej natomiast dowiedzieliśmy się, że specyfikacja Asus ZenFone 8 Mini ma obejmować również wyświetlacz OLED o przekątnej 5,92 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz, a także topowy procesor Qualcomm Snapdragon 888 ze zintegrowanym modemem 5G i obsługą WiFi 6 oraz aparat o rozdzielczości 64 Mpix z sensorem Sony IMX686.

Nie wiadomo jednak, czy Asus ponownie zdecyduje się umieścić aparaty na obracającej się części. Ja prywatnie nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, choć ma ono swoje zalety.